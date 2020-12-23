На Киев обрушился сильный снегопад: на дорогах пробки. Фото и видео

В Киеве 23 декабря из-за сильного снегопада парализовано движение на дорогах и ухудшилась видимость

Как сообщили в пресс-службе КП Киевавтодор, на улицах города для уборки снега задействована 371 единица спецтехники (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Также в составе 71 бригады вручную расчищают улицы 480 работников коммунальных служб.

"Особое внимание уделяем остановкам общественного транспорта, лестницам, спускам и подъемам в подземные и надземные пешеходные переходы. С целью превентивной обработки в течение ночи и на рассвете использованы 313,4 тонн соли, 226,9 тонн песчано-солевой смеси и 104,2 тонн жидких хлоридов", – уточнили в пресс-службе.

По данным Google Maps, движение автомобилей затруднено как на большинстве дорог Киева, так и на въезде в столицу. Кроме того, стихия спровоцировала рост количества дорожно-транспортных происшествий.

Улицы засыпает снегом. Сегодня

Из-за снега видимость сильно упала.

На Киев обрушился снегопад.

Спецтехника работает с ночи. Киевавтодор

Коммунальщики обрабатывают остановки общественного транспорта. Киевавтодор

Город убирает 371 единица спецтехники. Киевавтодор

Дороги посыпают реагентами. Киевавтодор

Киев парализовали многочисленные пробки. Google Maps

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в среду, 23 декабря, прогнозировали мокрый снег, в связи с этим на дороги города была выведена спецтехника. Уже утром, город был скован многочисленными пробками.