Схватил и потащил: в Киеве девушку изнасиловали под собственным домом

В Киеве в ночь на 14 апреля в Киеве по адресу улица Озерная, 20 неизвестный мужчина изнасиловал 21-летнюю девушку.
После совершения преступления виновник скрылся еще до прибытия полиции, передает "Информатор". Как выяснилось, пострадавшая проживает как раз в том доме, возле которого на нее напали.
По ее рассказу, она возвращалась около полуночи домой. Мужчина схватил ее и затащил за гаражи, где и изнасиловал.
"Информатор"
После инцидента девушка не позвонила в полицию, правоохранителей вызвала ее подруга.
После прибытия полиции и медиков пострадавшую госпитализировали в больницу для проведения экспертиз.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Оболони двое мужчин под воздействием алкоголя изнасиловали девушку.
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