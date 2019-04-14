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Схватил и потащил: в Киеве девушку изнасиловали под собственным домом

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В Киеве в ночь на 14 апреля в Киеве по адресу улица Озерная, 20 неизвестный мужчина изнасиловал 21-летнюю девушку.

После совершения преступления виновник скрылся еще до прибытия полиции, передает "Информатор". Как выяснилось, пострадавшая проживает как раз в том доме, возле которого на нее напали.

По ее рассказу, она возвращалась около полуночи домой. Мужчина схватил ее и затащил за гаражи, где и изнасиловал.

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Схватил и потащил: в Киеве девушку изнасиловали под собственным домом

"Информатор"

После инцидента девушка не позвонила в полицию, правоохранителей вызвала ее подруга.

После прибытия полиции и медиков пострадавшую госпитализировали в больницу для проведения экспертиз.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Оболони двое мужчин под воздействием алкоголя изнасиловали девушку.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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