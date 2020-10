Шварценеггер поздравил Кличко с лидерством на выборах мэра Киева. Фото

Киноактер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер поздравил мэра Киева Виталия Кличко с вероятной победой на выборах городского главы.

На своей странице в Facebook, председатель столицы опубликовал открытку результатам экзит-пола, согласно которым он набирает 50,2% голосов и поздравлениями Шварценеггера.

"Vitaliy congratulations! I am so proud of you. All the best, your friend Arnold" (Виталий, поздравляю! Я так горжусь тобой. Всего наилучшего, твой друг Арнольд " – Ред.) – подписана открытка.

Кличко отметил, что Шварценеггер перенес операцию на сердце – ему заменили клапан аорты, однако он все равно следит за ситуацией в Украине.

"Друзья! Несколько дней назад моему другу Арни сделали операцию на сердце. Поставили новый аортальный клапан. Но он сильный и победитель! Чувствует себя хорошо. И следит за событиями в Украине", – сказано в сообщении.