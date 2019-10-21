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21 октября • обновлено в 15:44
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/ Жизнь столицы

В Киеве установили ключевой прогон Шулявского моста: фото и видео с высоты

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В Киеве 20 октября установили четвертый, ключевой пролет Шулявского путепровода, реставрация которого сопровождалась несколькими громкими скандалами.

Его установили над проспектом Победы. Кадры почти достроенного обновленного Шулявского путепровода опубликовали в Telegram Los Solomas (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

Шулявский мост

Шулявский мост

Los Solomas

Шулявский мост

Шулявский мост

Los Solomas

Шулявский мост

Шулявский мост

Los Solomas

Новости
В Киеве из-за Шулявского моста перекроют важнейший проспект
Шулявский мост

Шулявский мост

Los Solomas

Шулявский мост

Шулявский мост

Los Solomas

Шулявский мост

Шулявский мост

Los Solomas

Движение на путепроводе пообещали открыть до конца 2019 года.

Как писал OBOZREVATEL, остатки Шулявского моста в Киеве, которые бесследно исчезли после начала его реконструкции, нашлись на стройке компании "Укрбуд", президентом которой до недавнего времени был Максим Микитась.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Как то не впечатляет. А без экспертного мнения Медовара, так вообще тема не прокатывает.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Надеюсь Юрий Медовар лично контролирует строительство.
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