Штрафовать нарушителей и сдерживать цены: Кличко рассказал, как пережить карантин

Усиление ответственности за нарушение ограничительных мер, введенных на время карантина, и контроль государства за недопущением спекулятивных цен на товары первой необходимости – важный шаг в преодолении пандемии коронавируса в Украине. Поэтому киевская власть инициирует переход к более жестким карантинным мероприятиям. Об этом во время онлайн пресс-конференции заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Виталий Кличко

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В частности, по мнению городского главы Киева, следует ужесточить штрафные санкции для нарушителей введенных ограничений и рекомендаций.

"Вирус распространяется. Единственный шанс остановить его – максимально ограничить контакты между людьми. Максимально придерживаться введенных мер и рекомендаций. Я обращаюсь к МВД и контролирующим органам тщательно выявлять нарушителей, составлять протоколы и штрафовать. Если у кого-то самого не хватает ума и сознания, пусть так поймет! И не подвергает опасности людей вокруг", - подчеркнул Кличко.

Кроме того, по мнению мэра Киева, государство обязано обеспечить контроль за ценами на лекарства и продукты – с тем, чтобы не допустить их необоснованного повышения. С подобным предложением киевская власть также обратилась к центральным органам власти.

"Я направил обращение к Кабмину - обеспечить контроль за ценами на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары. Согласно принятому парламентом закону, правительство сегодня такую компетенцию. И должен принять все меры для недопущения в столице и в Украине повышения цен на товары субъектами хозяйствования. А, в частности, и на следующий перечень товаров: сахар, соль, муку, чай, подсолнечное масло, сливочное масло, гречка, рис, макаронные изделия, вода питьевая, консервы длительного хранения. И другие товары, пользующиеся наибольшим спросом у людей", - подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки количество киевлян, заболевших COVID-19, возросло до 31 человека. Накануне вечером Государственное учреждение "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" подтвердило еще 3 новых случая заболевания коронавирусом в Киеве. Еще 30 образцов проверяются.

Все трое заболевших киевлян - мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один - 51-летний киевлянин, вернувшийся недавно из Франции - 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ.

Всего 21 житель Киева из тех, у кого подтвердился диагноз COVID-19, находится в больнице, 10 лечатся дома на самоизоляции. Подавляющее число госпитализированных киевлян получают помощь в Александровской больнице.

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