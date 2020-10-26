Школы из "красных" зон на Киевщине после каникул перейдут на дистанционное обучение

Ученики школ Киевской области, расположенных в "красных" карантинных зонах по коронавирусу, после завершения осенних каникул будут переведены на дистанционную форму обучения.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной государственной администрации, пишет "Интерфакс-Украина".

Учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме.

По данным на 26 октября, в области закрыты на карантин 14 детсадов: в Мироновской, Барышевской, Фурсовской, Узинской ОТГ, а также в Згуровском, Сквирском, Яготинском, Тетиевском и Таращанском районах.

Решение о временном прекращении их работы принято территориальными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС из-за выявления случаев заболевания COVID-19 среди детей или работников этих учреждений.

Лица, находившиеся в контакте с заболевшими, находятся на самоизоляции.

Как сообщил OBOZREVATEL, с понедельника, 26 октября, в Украине начал действовать новый раздел на карантинные зоны, определенный в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Его ввели на 14 дней.