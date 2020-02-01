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1 февраля • обновлено в 06:18
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"Шанхай" возле метро: как "бизнесмены" играют жизнями киевлян

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Некоторые торговцы настолько потеряли страх, что ставят "точки" непосредственно на выходе со станций метро Киева. И если произойдет какая-либо нестандартная ситуация или ЧП, пути эвакуации пассажиров будут блокированы.

Подробнее об этом – в публикации OBOZREVATEL.

Полный произвол

Станция метро "Лесная". В нескольких метрах от выхода в сторону ТЦ "Дарынок" установлены лотки с одеждой и оптикой. Поток пассажиров огромный, конструкции мешают проходу, но торговцам на это плевать. По словам местных жителей, торговля здесь идет изо дня в день.

Станция метро "Лесная", выход со стороны ТЦ "Дарынок"

Станция метро "Лесная", выход со стороны ТЦ "Дарынок"

Отметим, что торговля в 20-метровом радиусе станции запрещена. Это техническая зона метро. Границу можно проследить по желтой линии, нанесенной у входа.

В радиусе 20 м от выхода станции запрещено размещать объекты коммерческого, торгового и социально-бытового назначения. Это регулирует Закон Украины "О пожарной безопасности", Государственно-строительные нормы, приказ Мининфраструктуры Украины

В радиусе 20 м от выхода станции запрещено размещать объекты коммерческого, торгового и социально-бытового назначения.

Это регулирует Закон Украины "О пожарной безопасности", Государственно-строительные нормы, приказ Мининфраструктуры Украины

Скриншот из приказа

Неужели предприниматели не боятся, что их оштрафует полиция? Оказалось – нисколько.

Станция метро "Лесная", выход со стороны ТЦ "Дарынок"

Станция метро "Лесная", выход со стороны ТЦ "Дарынок"

Отметим, что "Лесная" – одна из самых загруженных станций киевского метрополитена. В час пик поток пассажиров здесь сумасшедший.

Лотки торговцев возле метро "Лесная". Фото с дрона Снимок сделан через несколько дней

Лотки торговцев возле метро "Лесная". Фото с дрона

Снимок сделан через несколько дней

А теперь предположим, что на станции произошел пожар или... теракт. Сотни людей бросятся к выходу и натолкнутся на лотки и киоски. Последствия будут ужасны.

Добавим, что в последнее время в Киеве участились сообщения о минировании метрополитена. Хорошо, что вызовы были ложными, а среди пассажиров не было паники.

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Станция метро "Дарница". Торговля в 20-метровой зоне процветает на нескольких выходах. Здесь торгуют продуктами питания, фруктами, напитками.

Метро "Дарница". Здесь торговля процветает

Метро "Дарница". Здесь торговля процветает

"Шанхай" возле метро: как "бизнесмены" играют жизнями киевлян

И, конечно же, шаурмой.

Киоски в пределах 20-метровой зоны метро

Киоски в пределах 20-метровой зоны метро

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Еще один "шанхай" OBOZREVATEL обнаружил у метро "Житомирская" с четной стороны проспекта Победы. МАФы с продуктами установлены в пределах "зоны метро".

"Шанхай" возле метро "Житомирская"

"Шанхай" возле метро "Житомирская"

Пути эвакуации

Начальник пресс-службы ГСЧС в Киеве Светлана Водолага рассказала OBOZREVATEL, что ширина выходов со станции метро проектировалась с учетом количества пассажиропотока. "В случае чрезвычайного происшествия объекты торговли будут мешать людям эвакуироваться", – отметила она.

Также должны быть свободны подъезды для спасательной техники.

А это метро "Выдубичи"

А это метро "Выдубичи"

Пресс-секретарь КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон рассказала OBOZREVATEL, что в случае несанкционированной торговли сотрудники метро могут рассчитывать лишь на полицию.

"Наша охрана не имеет права никого задерживать. Поэтому вызываем полицию. Делаем это регулярно. Часто к моменту приезда правоохранителей люди собирают лотки. Полиция уехала – снова раскладываются", – рассказала она.

Выход со станции метро "Выдубичи" оккупировали торговцы

Выход со станции метро "Выдубичи" оккупировали торговцы

Наталья Макогон добавила, что в пределах 20-метровой зоны не может быть установлен ни один объект.

Что же грозит нарушителям? В полиции OBOZREVATEL рассказали, что выписывают штрафы, а это от 17 до 850 грн за торговлю с рук в неустановленном месте. Также штрафуют за нарушение осуществления хозяйственной деятельности. Тут уже суммы посолиднее – от 17 до 34 тыс. грн с конфискацией продукции.

Как видим, все эти меры не останавливают торговцев, а городские службы и правоохранители включают "режим игнора". Неужели должно произойти ЧП, чтобы добиться нормального выполнения вышеупомянутыми лицами своих обязанностей и убрать нелегальную торговлю с путей эвакуации пассажиров?

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
метро МАФы
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Не смешите чем это может заблокировать рух деревянный раскладной столик на котором мелочевка?)))))да растопчут люди этот столик да и все)))))
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