Шабунину сожгли дом в Киеве. Фото с места

Руководителю общественной организации "Центр противодействия коррупции", активисту Виталию Шабунину неизвестные ночью 23 июля подожгли дом по улице Энтузиастов в Киеве.

Об этом он сам сообщил в Facebook, отметив, что в результате ЧП никто не пострадал, а также опубликовав фото сгоревшего жилья (чтобы посмотреть фото, доскрольте новость до конца).

"Никто не пострадал: нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава Богу, соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход", – написал активист.

Шабунин заявил о поджоге его дома в Киеве (Facebook Vitaliy Shabunin)

Шабунин также добавил, что ровно две недели назад газовая служба проверила счетчик и все соединения в его доме, поэтому, убежден он, это был "заказной поджег".

В результате ЧП никто не пострадал (Facebook Vitaliy Shabunin)

"Как христианин благословляю исполнителей и заказчиков. Последним спасибо за мотивацию работать еще больше", – подчеркнул активист.

Активист уверен, что его дом на Энтузиастов подожгли умышленно (Facebook Vitaliy Shabunin)

Напомним Виталий Шабунин – известный в Украине общественный деятель в сфере борьбы с коррупцией, он также входит в Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики.

Пост Шабунина (Facebook Vitaliy Shabunin)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВО "Батьківщина" заявила о политическом давлении после поджога дома председателя Костопольского районного совета и Костопольской районной организации партии в Ривненской области Сергея Ткачука.