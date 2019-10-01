В Киеве выбрали 7 главных "чудес": что попало в список

В Киеве выбрали победителей в номинации "7 чудес Киева", которая является частью акции "7 чудес Украины", основанной Фондом Николая Томенко "Рідна країна".

Туда вошли не только архитектурные шедевры, а целые улицы и исторические местности. OBOZREVATEL предлагает вниманию читателей победителей и их историю.

1.Андреевская церковь и Андреевский спуск

Самая популярная сейчас у туристов улица во времена Киевской Руси соединяла Старый Киев с ремесленным и купеческим Подолом. На этой улице в разные времена жили писатели Михаил Булгаков и Григор Тютюнник, патриарх Мстислав, композитор Александр Кошиц.

Андреевский спуск называют украинским Монмартром, ведь здесь расположены мастерские художников, художественные салоны и галереи, многочисленные лотки с украшениями и сувенирами. В начале спуска, возле Андреевской церкви – замечательный памятник героям пьесы М. Старицкого "За двумя зайцами" Проне Прокоповне и Свириду Голохвастову.

Как утверждает легенда, на месте Днепра было море. Когда святой Андрей Первозванный поставил крест на горе, где ныне возвышается Андреевская церковь, море отступило. Только здесь в середине XVIII в. начали строить церковь (по проекту архитектора Ф.-Б.Растрелли), как под ней открылась колодец. Церковь сохранила не только аутентичные архитектурные формы, но и внутреннее убранство. Ее украшение – роскошный иконостас с 39 иконами.

2. Дом с химерами

Это едва ли не самая известное и действительно странное киевская сооружение. Построенное в стиле модерн как воплощение воображения известного архитектора Владислава Городецкого в начале XIX века. С улицы Банковой имеет три этажа, от театра им.И.Франко – шесть. На фасаде – роскошные фигуры девушек верхом на рыбах, а также дельфины, крокодилы, орлы, слоны и различные другие создания.

В одной из комнат – подводный мир с затонувшими кораблями, где центр потолка украшает лепнина в виде спрута, чьи щупальца выполнены в виде сплетения раковин, морских звезд, растений. Все они раскрашены в разные цвета и покрытые слоем перламутра. Лепнина в столовой изображает разные овощи – чеснок, артишоки, свеклу и многое другое. Между 4 и 5 этажами на лестнице – электрический светильник в виде гигантского сома, который работает до сих пор. Сейчас в Доме с химерами расположена Малая резиденция президента Украины. Несмотря на настояния общественности, для осмотра эта жемчужина архитектуры остается малодоступной.

3. Видубицкий монастырь

Один из старейших украинских монастырей, основанный в XI веке сыном Ярослава Мудрого – Всеволодом. Под монастырем расположены Зверинецкие пещеры, где селились первые христиане еще до крещения Руси-Украины князем Владимиром Великим.

В этом монастыре игумен Сильвестр завершил вторую редакцию "Повести временных лет". У монастырской Михайловской церкви собиралось в поход древнерусское войско. В монастыре Владимир Мономах сохранял свою большую библиотеку.

Во времена гетманства Ивана Мазепы монастырь взял под свою опеку полковник Михаил Миклашевский, который построил Георгиевский собор – шедевр украинского барокко. Тогда же были возведены храм Преображения Господня, трапезная и колокольня. Украшение собора – большой яркий иконостас, заказанный женой гетмана Даниила Апостола – Ульяной Искрицкий. На территории монастыря расположен некрополь, где похоронены меценаты Богдан и Варвара Ханенко, известный педагог К. Ушинский, ученый-гидротехник М.Лелявський.

4. Владимирский собор

Кафедральный собор Украинской Православной Церкви (КП) был возведен в конце XIX в. к 900-летию крещения Киевской Руси. Окончательный проект известного в Киеве архитектора Беретти. Деньги на строительство собора собирали верующие всей тогдашней империи.

Владимирский собор tourskiev.com.ua

Одна из главных ценностей храма – уникальные росписи. Это, в частности, фрески В.Васнецова, Врубеля, М. Нестерова, В.Котарбинського, братьев Сведомских. Кстати, одна из непостижимых тайн собора: на "Распятие Иисуса Христа" работы Вильгельма Котарбинского лицо Иисуса полностью идентичное с изображением на Туринской Плащанице. При том, что собор был освящен в 1896 году, хотя изображение на Плащанице идентифицировано 1898.

5. Киево-Могилянская академия и Старый Подол

"Изюминки" Подола – фонтан "Самсон" (первое гидротехническое сооружение), Церковь Богородицы Пирогощей, о которой упоминал в XII ст.автор "Слова о полку Игореве"; Контрактовая площадь, где от 1798-го до 1929 г.. проходили многолюдные ярмарки с участием купцов чуть ли не со всего мира.

На втором этаже Контрактового доме проводились концерты западноевропейских вокалистов и музыкантов, на которых бывали Т.Шевченко, Пушкин, Гоголь, О. де Бальзак.

Церковь Богородицы Пирогощей Официальный сайт церкви

Нуждаются в восстановлении жемчужины Подола – Гостиный двор и Магистрат, который является памяткой украинского самоуправления.

На главную площадь Подола выходят фасады Киево-Могилянской академии, которая долгое время была единственным высшим общеобразовательным всесословным учебным заведением Украины, Восточной Европы, всего православного мира.

Академия была основана на базе Киевской братской школы, которой подарила помещения меценатка Галшка Гулевичивна. История "Могилянки", ставшей академией 1658, тесно связана с именем Киевского митрополита Петра Могилы, который создал здесь систему образования по образцу иезуитской – с изучением более 30 предметов. Здесь учились будущие гетмана П. Дорошенко, И. Самойлович, Мазепа, П. Орлик, Д. Апостол, П.Полуботок. Академию дважды закрывали – в царской и советской властей. Возродилась "Могилянка" в 1992г.

6. Киево-Печерская лавра

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник – самый большой музейный комплекс Украины, где расположены 144 сооружения, 122 из которых – памятники истории и культуры. Среди них – 2 уникальных подземных комплексы, храмы, памятники архитектуры XI – XIX в., многочисленные выставочные помещения.

Лавра была основана как пещерный монастырь в 1051 г.. В XI в. монастырь стал центром распространения и утверждения христианства в Киевской Руси.

Лавра многим обязан гетману Мазепе, ведь его средства здесь были возведены стены вокруг монастыря, храм Всех Святых, церковь-башня (известная как Мазепинская), восстановлены древние Большая Успенская и Троицкая надвратная церковь.

По инициативе Фонда Николая Томенко "Родная страна" и Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника в 2017. был представлен проект восстановления Мазепинской башни и создание в ней музея Ивана Мазепы.

Ранее, в 2014, на территории лавры, на месте, где Тарас Шевченко 1846 создал сепию с изображением Церкви Всех Святых – по инициативе Фонда был установлен памятный знак. В 2015 был начат проект по восстановлению надгробного памятника князю Константину Острожском, разрушенного в результате подрыва Успенского собора в ноябре 1941 г.

7.София Киевская

Основание собора Святой Софии летописцы упоминают и под 1017, и под 1037 годы, а строителям собора называют князя Ярослава Мудрого. В стенах Святой Софии происходили торжественные посадки на княжеский престол, церковные соборы, заключения межгосударственных соглашений. Здесь творили летописцы и была первая библиотека.

В Софийском соборе хранится самое большое в мире собрание уникальных мозаик и фресок первой четверти XI в. Прежде всего – всемирно известный мозаичный образ Божьей Матери Оранты, которую называют Нерушимая Стена Киева.

Здесь много и светских фресок, среди которых – парадный выход семьи Владимира Великого.

Недавно руководитель Фонда "Рідна країна" и основатель всеукраинской акции "7 чудес Украины" Николай Томенко анонсировал начало нового этапа акции, который будет называться "7 чудес Украины: малые родины больших украинский". Цель проекта рассказать об известных людях в тех местах, где они родились, воспитывались, творили, где формировался их мировоззрение.

"Сейчас гуманитарная политика приобретает некоего развлекательного характера. Это представляет опасность для сакральных мест украинского народа. Мы хотим остановить такую практику. Поэтому крайне важно напоминать украинском и власти о значении и масштабы нашей славной истории", – говорит Николай Томенко.

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