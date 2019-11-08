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8 ноября • обновлено в 20:50
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"Село из человека не вывезти": в центре Киева нашли новую жуткую надстройку

1.1т Читать материал на украинском

В центре Киева, недалеко от Кабинета Министров, обнаружили новое здание, внешний вид которого испортила сомнительного вида надстройка.

Соответствующее фото в Facebook опубликовал экс-заместитель главы Киевской городской государственной администрации Руслан Крамаренко, отметив, что стройка, скорее всего, не завершена.

"50 метров от кабмина, красивая надстроечка. И по ходу будут дальше строить. Человека из села вывезти можно, село из человека никогда", – прокомментировал он снимок.

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Надстройка над зданием в центре Киева

Надстройка над зданием в центре Киева

ФБ Руслана Крамаренко

В комментариях пользователи высмеяли такой "дизайнерский подход", сравнив сооружение с киоском.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина Киев
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