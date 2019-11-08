"Село из человека не вывезти": в центре Киева нашли новую жуткую надстройку

В центре Киева, недалеко от Кабинета Министров, обнаружили новое здание, внешний вид которого испортила сомнительного вида надстройка.

Соответствующее фото в Facebook опубликовал экс-заместитель главы Киевской городской государственной администрации Руслан Крамаренко, отметив, что стройка, скорее всего, не завершена.

"50 метров от кабмина, красивая надстроечка. И по ходу будут дальше строить. Человека из села вывезти можно, село из человека никогда", – прокомментировал он снимок.

Надстройка над зданием в центре Киева ФБ Руслана Крамаренко

В комментариях пользователи высмеяли такой "дизайнерский подход", сравнив сооружение с киоском.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее на одном из зданий на Майдане Незалежности киевлянин сделал надстройку, которая изуродовала здание и вызвала дискуссию в сети;

также на улице Антоновича на верхнем этаже одной из многоэтажек соорудили нелепую пристройку в виде балкона.

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