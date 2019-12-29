Съехался весь Киев? "Столичный" рынок сковали невероятные пробки: фото и видео

Под Киевом образовались масштабные пробки возле рынка "Столичный".

Ажиотаж возник накануне новогодних праздников. Резкое увеличение клиентов было зафиксировано в воскресенье, 29 декабря, сообщил корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео с дрона – проскролльте до конца страницы).

Как видно на опубликованных кадрах, пробки растянулись на километры, сотни машин застряли и пытаются то въехать на рынок, то выехать из него.

Отметим, рынок "Столичный" находится в Софиевской Борщаговке. Он расположен на улице Большая Кольцевая, 110-А.

Ажиотаж на "Столичном" рынке

Ажиотаж на "Столичном" рынке

Ажиотаж на "Столичном" рынке

Ажиотаж на "Столичном" рынке

Ажиотаж на "Столичном" рынке

Ажиотаж на "Столичном" рынке

Ажиотаж на "Столичном" рынке

Ажиотаж на "Столичном" рынке

Ажиотаж на "Столичном" рынке

Ажиотаж на "Столичном" рынке

Ажиотаж на "Столичном" рынке

Ажиотаж на "Столичном" рынке

Ажиотаж на "Столичном" рынке

Ажиотаж на "Столичном" рынке

Ажиотаж на "Столичном" рынке

Ажиотаж на "Столичном" рынке

Ажиотаж на "Столичном" рынке

Ажиотаж на "Столичном" рынке

Ажиотаж на "Столичном" рынке

Ажиотаж на "Столичном" рынке

Ажиотаж на "Столичном" рынке

Ажиотаж на "Столичном" рынке

Пробки возле "Столичного" рынка

Как писал OBOZREVATEL, продукты питания в Украине выгоднее всего покупать не в крупных гипермаркетах, а на оптовых рынках. На втором месте – продуктовые ярмарки. Экономист также рассказал, чем уникален "Столичный" рынок.

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