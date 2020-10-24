Сегодня получил положительный результат теста

Виталий Кличко Кияни 17:57, 24.10.2020 Обновлено: 18:04, 24.10.2020

Друзья! Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат теста :(

Работа мэра во время пандемии, конечно, предполагает постоянный риск. Общение с людьми, проверка больниц. В частности, регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19.

Пытался беречься. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, – неутешительный.

Чувствую себя хорошо. Но должен пойти на самоизоляцию. Работать буду из дому.

Пожалуйста, не пренебрегайте правилами и не игнорируйте угрозу!

Берегите себя!

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Кияни

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