Сегодня получил положительный результат теста
Друзья! Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат теста :(
Работа мэра во время пандемии, конечно, предполагает постоянный риск. Общение с людьми, проверка больниц. В частности, регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19.
Пытался беречься. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, – неутешительный.
Чувствую себя хорошо. Но должен пойти на самоизоляцию. Работать буду из дому.
Пожалуйста, не пренебрегайте правилами и не игнорируйте угрозу!
Берегите себя!