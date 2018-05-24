УкрEngРус
Регистрация
LadyCity

"Сделал подарок любимой": в Киеве пара устроила грабеж на кассе

3.2тЧитать новость на украинском

В Днепровском районе Киева пара молодых людей украла у кассира супермаркета ее телефон прямо во время совершения покупок.

Инцидент произошел в магазине Varus на бульваре Перова, 36, пишут в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца материала).

"Вот эта сладкая парочка украла телефон у кассира. Заявление уже в Днепровском отделении полиции, но хотелось бы установить личности этих воров", ― написали в группе.

На видео с камер наблюдения видно, как парень и девушка подходят с товаром расплачиваться к кассе. В то время, как их продавец был занят, парень достал телефон у другого кассира и положил к себе в карман.

Facebook "Киев Оперативный"

В комментариях к посту пользователи удивились наглости преступления, ведь вокруг было много свидетелей, а в супермаркетах всегда ведется видеонаблюдение.

"Вот насколько ворьё обнаглело. Там же камеры висят так явно, что аж светятся. И все равно тащат, зная что попадут в объектив", ― написал Андрей Кузнецов.

"Сделал подарок своей любимой", ― прокомментировал пользователь с никнеймом Андрей Анатольевич.

Facebook "Киев Оперативный"

Facebook "Киев Оперативный"

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве заметили банду воров-домушников.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
8
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги