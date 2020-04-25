Самолет SkyUp с иностранцами и дипломатами на борту не выпускают из Украины: первые детали

Кияни 13:17, 25.04.2020 Обновлено: 18:14, 25.04.2020

Спецрейс PQ907 авиакомпании SkyUp Airlines, который должен был вылететь по маршруту Киев-Франкфурт в 7:45, задержали в аэропорту "Борисполь" на более чем 10 часов.

По данным портала Flight-Status.info, вылет самолета Boeing 737-700 в течении дня несколько раз переносили. Вылет лайнера с Украины запланировали на 17:35.

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На борту находятся иностранные граждане, в том числе дипломаты. Для большинства из них Франкфурт – не конечный пункт назначения, а транзитная точка.

Госавиаслужба Украины не сообщала авиакомпании официальную причину, по которой не выдавала разрешение на вылет.

На этой неделе SkyUp Airlines уже успешно осуществила спецрейсы во Франкфурт, Берлин и Сеул.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина выплатит компенсацию авиакомпаниям, которые после прекращения регулярных полетов занимались эвакуацией граждан.

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Кияни

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