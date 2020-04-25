Самолет SkyUp с иностранцами и дипломатами на борту не выпускают из Украины: первые детали

Спецрейс PQ907 авиакомпании SkyUp Airlines, который должен был вылететь по маршруту Киев-Франкфурт в 7:45, до сих пор остается в аэропорту "Борисполь".

Как сообщает портал Flight-Status.info, вылет самолета Boeing 737-700 ожидается в 14:00, запланированная задержка рейса составит 6 часов 15 минут.

Самолет задерживается больше чем на 6 часов

На борту находятся иностранные граждане, в том числе дипломаты. Для большинства из них Франкфурт – не конечный пункт назначения, а транзитная точка.

Госавиаслужба Украины не сообщает авиакомпании официальную причину, по которой не выдает разрешение на вылет.

На этой неделе SkyUp Airlines уже успешно осуществила спецрейсы во Франкфурт, Берлин и Сеул.

kbp.aero

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина выплатит компенсацию авиакомпаниям, которые после прекращения регулярных полетов занимались эвакуацией граждан.

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