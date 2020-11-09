С поезда Киев – Мариуполь сняли пьяного пассажира. Видео

Obozrevatel Кияни 11:33, 9.11.2020 Обновлено: 12:08, 9.11.2020

С поезда Киев – Мариуполь 8 ноября полиция высадила пассажира в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает "Акцент", состав отправился из столицы в 16:32, а уже в 19:43 правоохранители пришли за мужчиной (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Он выпивал со своим товарищем в плацкарте, соседям это не нравилось – они обратились к сотрудникам полиции.

В свою очередь, пассажир заявлял о незаконных действия со стороны правоохранителей и намерении обратиться в суд. В это время его друг заснял происходящее на видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве пьяный водитель наехал на дорожный отбойник, у него обнаружили 1,3 промилле алкоголя.

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