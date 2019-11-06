С огромной дырой: в сеть попали печальные фото "ремонта" моста в Киеве

В Киеве до сих пор не отремонтировали мост на Привокзальной площади.

Как сообщили в Telegram-канале "Kyiv LIVE", 9 октября коммунальщики, реагируя на обращение об аварийном состоянии моста, "отремонтировали" его с помощью ниток и скотча.

Спустя месяц мост остается в аварийном состоянии. "И никого не беспокоит, что там, за дырою в ограждении, железнодорожные пути и высота до них метров так с 10", - написано в сообщении.

"Ремонт" моста в Киеве Kyiv LIVE

"Ремонт" моста в Киеве Kyiv LIVE

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Киеве после проведения ремонтных работ прорвало водопроводную трубу. В сеть попали фото и видео.

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