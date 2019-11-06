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6 ноября • обновлено в 18:16
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С огромной дырой: в сеть попали печальные фото "ремонта" моста в Киеве

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В Киеве до сих пор не отремонтировали мост на Привокзальной площади.

Как сообщили в Telegram-канале "Kyiv LIVE", 9 октября коммунальщики, реагируя на обращение об аварийном состоянии моста, "отремонтировали" его с помощью ниток и скотча.

Спустя месяц мост остается в аварийном состоянии. "И никого не беспокоит, что там, за дырою в ограждении, железнодорожные пути и высота до них метров так с 10", - написано в сообщении.

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"Ремонт" моста в Киеве

"Ремонт" моста в Киеве

Kyiv LIVE

"Ремонт" моста в Киеве

"Ремонт" моста в Киеве

Kyiv LIVE

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Киеве после проведения ремонтных работ прорвало водопроводную трубу. В сеть попали фото и видео.

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Место
Украина Киев
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Онищенко Максим
Онищенко Максим
Зато ракету из пластмассы соорудили.
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Нормальный мост... Совсем даже не уставший, а вполне отдохнувший. Чё вы придираетесь?
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