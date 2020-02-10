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10 февраля • обновлено в 15:21
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С интернетом и спортплощадками: Кличко показал, как обновляют детсад на Оболони в Киеве

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Завершить реконструкцию детского сада № 436 в Оболонском районе на улице Автозаводской в Киеве должны уже в мае 2020 года.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Мы продолжаем строительство и реконструкцию детских садов, чтобы сократить очередь в дошкольные учреждения столицы. Уже в мае завершат все работы в детском саду № 436 в Оболонском районе, на улице Автозаводской. Помещение заведения было старым и "усталым", поэтому взялись за его реконструкцию" , – написал Кличко.

С интернетом и спортплощадками: Кличко показал, как обновляют детсад на Оболони в Киеве

kiev.klichko.org

С интернетом и спортплощадками: Кличко показал, как обновляют детсад на Оболони в Киеве
С интернетом и спортплощадками: Кличко показал, как обновляют детсад на Оболони в Киеве
С интернетом и спортплощадками: Кличко показал, как обновляют детсад на Оболони в Киеве

На сегодня в садике уже заменили кровлю, устроили водоотведения и обновили канализацию, установили новые окна и двери. Завершили работы по обновлению фасада, утеплили помещения, проложили новые электрокабели, обновили систему отопления. Установили и видеонаблюдения. Сейчас в саду продолжаются внутренние работы.

С интернетом и спортплощадками: Кличко показал, как обновляют детсад на Оболони в Киеве
С интернетом и спортплощадками: Кличко показал, как обновляют детсад на Оболони в Киеве
С интернетом и спортплощадками: Кличко показал, как обновляют детсад на Оболони в Киеве
С интернетом и спортплощадками: Кличко показал, как обновляют детсад на Оболони в Киеве

"В обновленном здании, кроме помещений для обучения и отдыха детей, обустроят музыкальный зал, современный пищеблок, медицинский блок, прачечную. В детском саду будет интернет, а в каждой группе – по телевизору. Упорядочат и территорию – установят современные спортивные и игровые площадки, теневые навесы", – добавил мэр Киева.

С интернетом и спортплощадками: Кличко показал, как обновляют детсад на Оболони в Киеве
С интернетом и спортплощадками: Кличко показал, как обновляют детсад на Оболони в Киеве
С интернетом и спортплощадками: Кличко показал, как обновляют детсад на Оболони в Киеве
С интернетом и спортплощадками: Кличко показал, как обновляют детсад на Оболони в Киеве
С интернетом и спортплощадками: Кличко показал, как обновляют детсад на Оболони в Киеве
С интернетом и спортплощадками: Кличко показал, как обновляют детсад на Оболони в Киеве

Напомним, за несколько последних лет в Киеве построили или полностью реконструировали 8 школ и 27 детсадов.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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