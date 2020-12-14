Украинцы обрадовались демонтажу "колдовской" шляпы с елки в Киеве, но задались еще одним вопросом

Украинцы отреагировали на демонтаж сказочной шляпы с главной елки, которую установили на Софийской площади в Киеве.

Пользователи социальной сети Facebook в целом позитивно отнеслись к такому решению властей. "Ну, слава Богу, а то в таком Святом месте, рядом с Софией, и этот колпак", – написала Наталья.

"Ура! Здравый смысл победил", – отметила Виктория.

В тоже время, большинство украинцев интересуются сколько обошлось такое новогоднее украшение для бюджета.

"А сколько было уплачено за проектирование, изготовление, установку и демонтаж этого украшения? И из какого бюджета?" – спросил Геннадий.

Этим вопросом задавались и другие пользователи, подчеркивая, что в этих деньгах нуждаются много людей.

Кроме того, пользователь Люба возмутилась, что были потрачены средства на установку, а потом на демонтаж шляпы, при нехватке кислорода в больницах.

"А деньги за это паноптикум кто вернет? Или они уже в шапке? То есть у кого в кармане... Сначала миллионы за установление шапки, потом за снятие... А потом новые деньги за звезду... Люди, это конец. Это та же фирма, которая Яныкову (в 2013 году – Ред.) елку устанавливала. Два раза в этом году заработали в стране, где люди в больницах без кислорода задыхаются", – подчеркнула Люба.

Как сообщал OBOZREVATEL, заменить "колдовскую" шляпу традиционной рождественской звездой попросили представители протестантских церквей Украины, обратившиеся с соответствующей просьбой к мэру столицы.