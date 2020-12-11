С главной елки Украины снимут "скандальную" сказочную шляпу

Сказочную шляпу, украшающую главную новогоднюю елку страны на Софийской площади в Киеве, заменят восьмигранной звездой.

Об этом сообщило "Сегодня" со ссылкой на комментарий президента Folk Ukraine Игоря Добруцкого, который является организатором новогодних празднований в столице. Он напомнил, что на Софийской площади разместили новогоднюю инсталляцию, темой которой является сказочный лес.

"Но видимо люди не понимают этого, или не хотят понимать. Поэтому буду краток: за ночь до праздника Святого Николая, мы снимем сказочную шляпу с елки и заменим ее на восьмигранную звезду", – рассказал он.

Установка шляпы вызвала бурные обсуждения у украинцев. Кому-то атрибут очень понравился, а кто-то сравнил его с "колдовским колпаком".

Ранее в комментарии Радио Свобода Добруцкий объяснил, что впервые сделали праздничную инсталляцию, ориентируясь на детей, а не на взрослых. Поэтому использовали в украшениях традиционные элементы – шишки, грибочки, желуди, белочек, сов.

Под елкой планировали разместить интерактивный пенек с часами и маленьким кафе.

А 12 декабря собирались начать монтаж огромной сказочной шляпы над всем новогодним городком.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители протестантских церквей Украины обратились к мэру Киева Виталию Кличко с требованием заменить на главной елке страны шляпу на традиционную рождественскую звезду.