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''Рыба и черепахи сварились'': в Киеве случилось масштабное коммунальное ЧП

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В Киеве в субботу, 26 января, на улице Касияна, 1/10 произошла авария на теплосети из-за чего часть жителей осталась без отопления и горячей воды.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерго". Без централизованного отопления и горячего водоснабжения временно осталось 76 потребителей: 50 жилых дома, 5 школ, 6 детских сада, 1 поликлиника, 14 ведомств (ул. Смолича, Касияна, Лятошинского, Якубовского (Теремки-2).

"Аварийные бригады КП "Киевтеплоэнерго" оперативно прибыли на место повреждения. Сейчас там ведутся ремонтные работы, во время которых планируют заменить часть поврежденного трубопровода", – сказано в сообщении.

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''Рыба и черепахи сварились'': в Киеве случилось масштабное коммунальное ЧП

Пресс-служба КП "Киевтеплоэнерго"

Завершить ремонтные работы и возобновить поставки централизованного отопления и горячего водоснабжения планируют до 20:00 26 января.

При этом в соцсетях появилась информация о том, что в одном из озер в этой местности буквально сварились рыбы и черепахи. Люди допускают, что эти случаи связаны между собой.

''Рыба и черепахи сварились'': в Киеве случилось масштабное коммунальное ЧП

Скриншот с видео

''Рыба и черепахи сварились'': в Киеве случилось масштабное коммунальное ЧП

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на сегодня 70% теплосетей в Украине находятся в состоянии изношенности.

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Место
УкраинаКиев
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