Рябошапка уволил прокурора Киева, назначенного Луценко

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил прокурора Киева Романа Говду.

По словам главы ГПУ, приказ об увольнении подписан еще 11 декабря, передают "Украинские новости".

"Приказ (об увольнении) есть", – ответил Рябошапка.

Роман Говда родился 10 декабря 1980 года в Новояворовске Львовской области. В 2003 году окончил Львовский государственный университет им. И. Франко. В органах прокуратуры начал работу в 2003 году.

В 2015 году был назначен прокурором Одесской области. В том же году был заместителем генерального прокурора Виктора Шокина. В 2016 году генпрокурор Юрий Луценко назначил Говду прокурором Киева.

Согласно декларации за 2018 года заработал 705 677 гривен доходов. Также указал доход жены – Екатерины Добровольской – 17 424 гривны, алименты – 2 510 гривен, ее зарплата – 39 950 гривен, зарплата пасынка, Олега Добровольского – 9 065 гривен, и еще 276 883 гривен денежного подарка его жене.

Роман Говда Главком

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил прокурора Константина Кулика из органов прокуратуры.

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