"Рвать жилы руками": на Киевщине подростки зверски избили сына чиновницы

В смт Глеваха Киевской области группа подростков зверски избила парня в новогоднюю ночь.

Об этом сообщила его мать - начальник службы по делам детей в Васильковской РГА Наталья Ибрагимова на своей странице в Facebook.

"...Он попал на глаза компании отморозков, которые в новогоднюю ночь искали жертву. Этой жертвой стал мой сын: они забрали у него телефон, кошелек, паспорт, но .... Эта быдлота начала его зверски избивать. Их было пятеро, бил каждый, добивали битой, потому что хотели убить. Когда мой сын потерял сознание, они его оставили умирать на дороге .... Как мы его нашли, как он выжил, как его мы целый день перевозили по трем больницах описывать не буду", - рассказала она.

На данный момент парень находится в Центре нейрохирургии. Он перенес несколько операций.

Преступников уже нашли.

"Их было пятеро, самому старшему 15 лет! Он - центровой! Все остальные от 11 до 14 лет!Двое из них рассказали, как били, как грабили, но чувство вины было только у одного (так как рядом с ним плакала его мать), а другой рассказывал все с гордостью!", - сообщила мама пострадавшего.

"У моего сына, треснул череп, рассечение головы (делали операцию), две страшные гематомы головы, подозрение на перелом лопатки, руки и колена.Билы битой и ногами... А им все равно... Мне кажется переворачивается мир, я знала, что когда я найду тех, кто его убивал, буду рвать им жили руками, а теперь... Это же дети", - написала Ибрагимова.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве в районе Политехнического института неизвестные избили студента и оставили на трамвайных путях.