"Русская весна" проникла в еще один регион Украины: стали известны подробности

В городе Смела на Черкасчине местная жительница печатала и распространяла пророссийскую агитационную продукцию.

Сепаратистские брошюры "Русская весна" она раздавала местным жителям, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Информацию она подбирала в интернете на антиукраинских ресурсах, а потом распечатывала эти "агитки" на принтере и раздавала среди местных с пророссийскими взглядами", ― пояснили в СБУ.

СБУ

СБУ

Во время обыска у женщины обнаружили более 200 сепаратистских брошюр. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 300 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление или распространение товаров, которые пропагандируют культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию).

Как писал OBOZREVATEL, в редакции "РИА Новости ― Украина" нашли антиукраинскую символику.