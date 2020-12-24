Российская церковь захватывает киевские земли – СМИ

Российская православная церковь в Украине (РПЦвУ) захватывает киевские земли, возводя на них храмы или другие религиозные сооружения.

Об этом пишет "Следствие Инфо". По информации журналистов, объектов РПЦвУ, построенных незаконно или с существенными нарушениями, в Киеве насчитывается десятки (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Журналисты расследовали ситуацию с правами на землю, на которой построены храмы и монастыри российской православной церкви. Для проверки, в частности, использовали портал "Публичная кадастровая карта Украины", где хранится информация о владельцах украинских земель, а также обработали сотни решений Киеврады.

Оказалось, что на территории столицы расположено более 150 монастырей, храмов и часовен указанной церкви. Около 25%, то есть каждое четвертое сооружение, не имеют необходимых для строительства разрешений.

Так, нет соответствующих документов у Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы РПЦвУ напротив Национального музея истории Украины возле фундамента старинной Десятинной церкви.

Десятинный монастырь slidstvo.info

О незаконности этого строительства еще в 2018 году заявило Министерство культуры. Чтобы убрать храм с территории музея, Минкульт обратился в суд. Соответствующую петицию о сносе поддержала комиссия Киеврады. Правоохранители начали расследование предполагаемого незаконного завладения землями музея. Но Десятинный монастырь до сих пор работает, пишут расследователи.

Незаконно построена в 2009 году и деревянная Церковь святителя Николая на Подоле, на улице Юрковской. Она расположена у основания старинного каменного храма ХII века. Сейчас возле церкви стоят три вагончика, похожие на строительные, и установлен крест непосредственно на месте археологических раскопок. В планах религиозной общины – построение большого каменного храма. Об этом свидетельствует план развития территории. При этом в Киевраде сообщили, что земельный участок под строительство этого комплекса не выделялся.

План развития территорий (храм святого Николая на Подоле) slidstvo.info

Крест на месте раскопок на Подоле slidstvo.info

Храм благоверного князя Ярослава Мудрого РПЦвУ построен на Набережной Днепра на столичных Березняках в 2010 году – прямо среди деревьев и пешеходных аллей. За выделением земельного участка, на котором он стоит, религиозная община обратилась только через четыре года после завершения строительства. Однако Киеврада отказала из-за того, что данная земля является зеленой зоной.

Храм благоверного князя Ярослава Мудрого на Березняках slidstvo.info

Еще один храм – Всех святых воинов – построен без разрешения в парке Победы на левом берегу столицы. В 2013 году строительство даже стало поводом для акций протеста. Местные власти заявили, что здание необходимо демонтировать, но строительство не остановили. Сейчас здесь стоит деревянный храм, но из-за отсутствия разрешений он функционирует незаконно.

Храм всех святых воинов churchs.kiev.ua

В конце 2000 годов в столице незаконно построили еще один храм – в Парке партизанской славы. Земля под его строительство также не выделялась.

Парк партизанской славы slidstvo.info

Среди представителей РПЦвУ существует такая практика – сначала на участке появляется крест, земля освящается, затем на ней устанавливают палатку, дальше строят деревянную часовню. И только после этого представители церкви обращаются в Киевраду с просьбой о выделении им участка под уже готовый храм.

Десятки религиозных сооружений российская церковь строит на территории государственных и коммунальных учреждений. Например, в столичных больницах, и также без юридического выделения земли под них. Именно так построен Храм иконы Божией Матери "Помощница в родах" на территории киевского роддома №4. Церковники обращались в Киевраду для оформления земли, но получили отказ. Храм незаконно функционирует уже девять лет.

Иногда чиновники не могут разобраться, кому принадлежит земля под церковью. Например, Храм святого Феодосия Черниговского на территории Государственной налоговой службы построили в 2012 году. Тогда там было Министерство доходов и сборов. По словам его тогдашнего руководителя, который сейчас скрывается от украинского правосудия, Александра Клименко, он сам оплатил это строительство. Киеврада заявила, что не передавала землю для церкви.

Ситуацию с незаконным строительством религиозных сооружений журналистам-расследователям прокомментировал эксперт по земельным вопросам Георгий Могильный.

По его словам, церкви "сами по себе не начинают строительство, пока нет договоренностей с нужными чиновниками, чтобы они этого не замечали".

Он также отметил, что представители столичной власти обязаны самостоятельно выявлять факты самозахвата земли и незаконного строительства.

"Департамент земельных ресурсов должен контролировать, где и какие появились самозахваты. После чего он должен обращаться в суд с требованием освободить участок земли. Ну или в Киевраду обращаться, чтобы те принимать соответствующие решения", – уточнил он.

Что касается возможного сноса незаконных религиозных сооружений, Могильный сказал, что таких случаев в Киеве не знает.

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