"Руки прочь от земли": Нацкорпус заблокировал центр Киева. Фото

В четверг, 19 декабря, в Киеве члены Национального корпуса и аграрии перекрыли Крещатик, протестуя против законопроекта о рынке земли.
Протестующие держат в руках плакаты с надписями "Руки прочь от государственных земель" и "Нет продажи иностранцам", сообщает OBOZREVATEL.
Также под зданием Национального банка Украины протестный митинг устроили фанаты футбольного клуба "Динамо", требуя отставки главы НБУ.
Митинг на Крещатике
Митинг на Крещатике
Митинг на Крещатике
Митинг на Крещатике
Как сообщал OBOZREVATEL:
в центре Киева 17 декабря начались массовые митинги под Верховной Радой Украины.
На них вышли владельцы машин на еврономерах, противники открытия рынка земли и противники нового Трудового кодекса.
Владельцы "евроблях" зажгли фаеры и потребовали у власти упростить процедуры и снизить цену на растаможку ввозимых в Украину автомобилей.
А противники земельной реформы выдвинули правительству три ключевых условия: продолжить мораторий на продажу земли, провести всеукраинский референдум по этому вопросу, а также обеспечить выкуп паев государством по рыночной цене для тех, кто хочет продать свою землю.
Во время митинга протестующие начали бросаться камнями, а полиция применила слезоточивый газ.
Всего пострадали 17 правоохранителей и двое участников митинга, одному из которых попали брусчаткой в глаз.
В центре Киева возле Верховной Рады утром, 18 декабря, возобновился митинг против продажи земли, который накануне перерос в столкновения с полицией.
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