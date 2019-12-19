"Руки прочь от земли": Нацкорпус заблокировал центр Киева. Фото

В четверг, 19 декабря, в Киеве члены Национального корпуса и аграрии перекрыли Крещатик, протестуя против законопроекта о рынке земли.

Протестующие держат в руках плакаты с надписями "Руки прочь от государственных земель" и "Нет продажи иностранцам", сообщает OBOZREVATEL.

Также под зданием Национального банка Украины протестный митинг устроили фанаты футбольного клуба "Динамо", требуя отставки главы НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в центре Киева 17 декабря начались массовые митинги под Верховной Радой Украины.

На них вышли владельцы машин на еврономерах, противники открытия рынка земли и противники нового Трудового кодекса.

Владельцы "евроблях" зажгли фаеры и потребовали у власти упростить процедуры и снизить цену на растаможку ввозимых в Украину автомобилей.

А противники земельной реформы выдвинули правительству три ключевых условия: продолжить мораторий на продажу земли, провести всеукраинский референдум по этому вопросу, а также обеспечить выкуп паев государством по рыночной цене для тех, кто хочет продать свою землю.

Во время митинга протестующие начали бросаться камнями, а полиция применила слезоточивый газ.

Всего пострадали 17 правоохранителей и двое участников митинга, одному из которых попали брусчаткой в глаз.