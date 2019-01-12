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Рухнула с высоты: в Киеве нашли искалеченную женщину с татуировкой

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В Киеве обнаружили неизвестною женщину с явными телесными повреждениями, которые она, вероятно, получила в результате падения с высоты.

Ее нашли 2 января по адресу: ул. Тулузы 2/58. Женщине примерно 25 - 26 лет, сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook. (Чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

"Примерно 160 рост, татуировка на правом предплечье в виде абстракции, на левом предплечье рубцы. Была одета в темно-синие джинсы, "леопардовую" курточку серого цвета, черные ботинки, зеленую и черную кофты", – говорится в сообщении.

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Рухнула с высоты: в Киеве нашли искалеченную женщину с татуировкой

Медики и правоохранители разыскивают ее родственников или знакомых.

Рухнула с высоты: в Киеве нашли искалеченную женщину с татуировкой
Рухнула с высоты: в Киеве нашли искалеченную женщину с татуировкой

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве нашли убитой ранее пропавшую девушку, поиски которой продолжались с 24 декабря.

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Место
УкраинаКиев
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Parrish Mildred
Parrish Mildred
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