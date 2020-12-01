Рубан предложил открывать метро в Киеве два раза в день в случае локдауна

В Киеве возможен вариант работы метрополитена утром и вечером в случае введения локдауна.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, отметив, что пока нет официального документа, но об ограничениях обязаны предупредить заранее, пишет "Сегодня".

"Все даты введения локдауна должны быть согласованы с бизнесом... Что же касается работы метрополитена, то если вводится локдаун, проводятся и ограничительные мероприятия по работе транспорта", – рассказал он.

По мнению Рубана, транспорт должен обеспечить работу всех стратегически важных предприятий города. А уже в зависимости от необходимости власти должны принимать решение, что будет работать – наземный транспорт или метрополитен.

"Это не вопрос одного дня. Например, возможен вариант работы метрополитена в утренние и вечерние часы, чтобы обеспечить жизнедеятельность города", – добавил он.

По информации источников OBOZREVATEL в Кабмине, объявить локдаун в стране планируют аж с 25 декабря по 15 января.

При этом глава партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко заявил, что до 4 декабря вопрос о введении жесткого карантина будет решен.

Промедление властей может стоить жизни тысячам украинцев. Если ждать еще столько времени, то количество больных к концу декабря может достичь 30 тысяч в сутки, а смертность (только по официальным данным) вырастет с 200 до 500 человек.

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