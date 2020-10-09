Рубан: пик коронавируса в Украине будет в январе, нас ждет еще два сезона пандемии

Количество больных коронавирусом в Киеве будет постоянно расти. Уже с 12 октября столицу могут отнести к "оранжевой" зоне COVID-19. В городе принимают меры, чтобы не допустить перехода к "красной", в частности, создают дополнительные койко-места.

Пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается в январе-феврале 2021 года. В ситуации отсутствия вакцины с ним должны встретиться 60-80% населения в возрасте до 30 лет.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

– Киев в "желтой" зоне – это вроде бы положительная вещь, но среди киевлян можно услышать конспирологические мысли. Мол, столица среди лидеров по заболеваемости.

– Прежде всего, это касается показателей, определенных Кабинетом министров, – 160 случаев на 100 тысяч населения. Город Киев достигает этих показателей уже вторую неделю.

Наблюдается превышение, будем регистрировать повышение показателей, поэтому, по прогнозам, на следующей неделе Киев будет в оранжевой зоне, которая присуща мегаполису и развитию эпидемического процесса с COVID-19.

– Грозит ли Киеву в перспективе попадание в красную зону? Ведь министр здравоохранения сказал, что темпы растут. Более того, он прогнозирует, что количество больных за сутки в стране превысит 5 тысяч.

– Да, 5 тысяч – это прогнозируемая цифра. В ноябре нормальная цифра, к которой уже адаптируются украинцы, будет 7 тысяч в сутки.

К сожалению, сейчас регистрируется много тяжелых случаев заболевания коронавирусом, поздние обращения за медицинской помощью.

Но сегодня работают врачи, Департамент здравоохранения, Министерство здравоохранения совместно с главным государственным санитарным врачом Украины относительно увеличения коечного фонда в Киеве.

Сегодня в Киеве насчитывается 1300 коек для оказания медицинской специализированной помощи. Академия медицинских наук предоставила еще 500 для формирования этого фонда.

Всего на конец октября в Киеве должно быть сформировано 3 тысячи койко-мест, на конец ноября – около 4 тысяч.

Если это не будет сформировано, действительно город Киев попадет в красную зону.

– Вы планируете, что необходимое количество койко-мест будет выделено?

– Да, уже сформирован план, где это будет, но еще необходимо обеспечить их врачами-инфекционистами, реанимационным оборудованием, кислородом и соответствующими лекарствами. Поэтому фактически это ежедневная, ежечасная совместная работа Департамента здравоохранения, администрации города Киева и Министерства здравоохранения.

– Какое количество койко-мест сейчас занято?

– Сейчас занято 62% койко-мест, также прогнозируемая цифра. Мы ее получаем из фонда госпитализации. На этой неделе, согласно прогнозам Института эпидемиологии, будет стабилизация ситуации, но на следующей начнется увеличение заболеваемости.

Мы будем наблюдать увеличение заболеваемости, ряд рекордов до марта следующего года.

– Это прогноз по Украине или по Киеву? Хотя, наверное, тенденции одинаковы.

– По Украине. Да, тенденции одинаковы.

По городу Киеву могу гарантированно сказать, что лабораторная диагностика, медицинское наблюдение, первичное медицинское звено работает на полную мощность. По Киеву сегодня мы можем говорить об объективных показателях. И, к сожалению, мы фиксируем повышение показателей.

– Вы сказали – до марта следующего года. То есть, грубо говоря, еще полгода коронавирус не оставит нашу страну? Более того, заболеваемость еженедельно будет расти?

– Да, это обычный рост заболеваемости. Первую волну мы не зарегистрировали, потому что у нас был введен превентивный карантин, и это правильно. Мы внедряли средства защиты групп риска.

Сегодня мы знаем, что такое COVID-19, мы можем защитить и киевлян, и всех украинцев. Сегодня первое задание всех регионов Украины – обеспечение соответствующим койко-фондом, обеспечение реанимационными койками, обеспечение кислородом и лекарствами.

– Почему вы называете период именно в полгода? Почему именно до следующего марта?

– Потому что коронавирусная инфекция относится к острым респираторным вирусным инфекциям. Она полностью подпадает под 20-процентную структуру всех подобных инфекций. Сегодня мы наблюдаем полную корреляцию коронавируса с гриппом и ОРВИ.

Мы будем наблюдать рост заболеваемости с октября, собственно, мы уже это видим. Наибольшие показатели будут регистрироваться в январе-феврале, снижение – в марте-апреле.

К сожалению, мы будем наблюдать еще два сезона, 2020 и 2021 года. Потому что это острая респираторная вирусная инфекция, очень тяжелая и очень агрессивная.

– Какова вероятность того, что в январе-феврале Киев или, возможно, частично Украина вернется к тому жесткому карантину, который был в начале пандемии, прекратится работа общественного транспорта, метро?

– Это категорически неправильная вещь. Мы сделали все правильно в прошлом сезоне, но сейчас мы уже знаем, что это за возбудитель, как его лечить, как за ним наблюдать.

Сегодня, прежде всего, необходимо сформировать коллективный иммунитет за счет молодежи до 30 лет. Это студенты, школьники, дети. Они должны встретиться с данным возбудителем и сформировать коллективный иммунитет, который должен достигать от 60% до 80%. Тогда мы увидим уменьшение агрессивности возбудителя.

– По вашему мнению, какой уровень коллективного иммунитета мы можем прогнозировать сегодня в столице?

– Сегодня у нас есть достоверные данные, что 8-10% уже встретились с этим возбудителем. Если мы в столице фиксируем 24 тысячи лабораторно и клинически подтвержденных случаев, это означает, что с возбудителем встретилось 240 тысяч человек и переболело этой инфекцией.

– Но мы видим случаи повторного инфицирования коронавирусом. Будет ли это устойчивым коллективным иммунитетом?

– Информация, которая подается в СМИ относительно повторных случаев, к сожалению, не подтверждается. Причина может заключаться в недостаточной лабораторной диагностике, в недостаточном медицинском наблюдении по установлению диагноза повторного инфицирования. В мире подтверждено лишь 11 случаев по формированию повторных заражений.

– В ВОЗ заявили о разработке новых быстрых и достаточно точных тестов, которые будут показывать результат за 10-15 минут. Можем ли мы в ближайшее время прогнозировать их появление в Киеве или в Украине в целом?

– Они уже есть в Киеве, в Украине. Проводится лабораторное испытание. Это антитела, это антигены, это ПЦР-диагностика.

Но основное сегодня – это установление клинического диагноза. Потому что это совокупность всех полученных данных – клинических исследований, лабораторных исследований, крови, рентгенологического обследования человека. Это совокупность данных, которыми оперирует семейный врач.

Поэтому при любых признаках заболевания всем надо обращаться к семейному врачу.

– Какова стоимость этих тестов и когда ими смогут массово воспользоваться киевляне?

– Что касается стоимости тестов и проведения любых лабораторных исследований, то для больных COVID-19 и пациентов с подозрением на COVID-19 они проводятся бесплатно. Нужно обращаться к семейному врачу, который назначит эти исследования.

– Но бесплатный тест обычно приходится ждать несколько дней. А эти тесты, которые дают результат за 10-15 минут – когда их смогут использовать семейные врачи в Киеве?

– Семейные врачи уже сегодня могут использовать экспресс-тесты на антитела. Но тесты на антигены, которые сегодня проходят испытания – почти через 2-3 недели.