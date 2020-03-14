На заброшенном военном заводе "Радикал", который часто называют "ртутной бомбой" Киева, вспыхнул мощный пожар.

Как передает Информатор, пожар начался 14 марта около 16:00. Общая его площадь составляет более тысячи квадратных метров, из-за чего был присвоен ранг повышенной сложности (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Пожар на заводе "Радикал" kiev.informator.ua

Пожар на заводе "Радикал" kiev.informator.ua

Во время пожара прозвучало несколько взрывов. На первом этаже, где был очаг пожара, хранились бочки с химическими веществами, которые готовили на утилизацию.

В 17:09 пожар удалось локализовать. По предварительным данным, никто в результате ЧП не пострадал.

Пожар на заводе "Радикал" kiev.informator.ua

Пожар на заводе "Радикал" kiev.informator.ua

Пожар на заводе "Радикал" kiev.informator.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве забили тревогу из-за ртути на заводе "Радикал", где в начале зимы нормы были превышены от 4 до 16 раз, а летом показатель достигает 40 раз. При этом возле опасного заброшенного завода находятся жилые дома.

Всего на его территории находится более 200 тысяч тонн отходов со ртутью, испарения которых даже в небольших дозах могут привести к серьезным нарушениям здоровья.

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