"Их загоняют, как волчат": что делать с ромами в Украине

По Украине прокатился ряд погромов ромских таборов. Палатки сжигали, были слышны выстрелы. Однако проблемы это не решило – представители этой национальности все больше и больше "оккупируют" пригороды столицы и других городов. Тут они ищут чем заработать на жизнь. Горожане жалуются, что с нашествием ромов увеличивается количество краж, мошенничества, а порой доходит и до угроз физической расправой.

Правозащитники рассказали OBOZREVATEL, что решить проблему ромов быстро не получится. Число их поселений растет, у них нет денег, потому что нет образования. На жизнь они зарабатывают как и сотни лет назад – попрошайничеством, обманом, мелким воровством, а также выполняют любую грязную работу. Новый метод – бизнес на социальных пособиях на детей. Местные власти двух областей, где в основном живут ромы, особо ими не занимаются.

В Нацполиции предлагают выделять под временные табора площадки, а также брать на работу молодых ромов, чтобы решать конфликты. Подробнее – в материале.

Поселения ромов громят

На днях "Национальный корпус" разогнал лагерь ромов, которые обосновались в Голосеевском лесу. До этого сотрудники Национального парка жаловались, что ромы не пускают их на территорию, закидывают камнями. Сами рубят деревья, копают землянки, разводят антисанитарию. Об этом сообщил сотрудник Национального парка Александр Соколенко.

"Мы попробовали к ним подойти 6 июня, нас закидали камнями, палками, бутылками. На вызов полиция не приехала. Только на другой день, когда туда пришли вместе с журналистами, появилась и полиция", - написал в Facebook Соколенко.

Ромы оккупировали Национальный Голосеевский парк Фейсбук Александр Соколенко

Наведались в лес и представители "Нацдружин". Радикалы выдвинули ультиматум ромам – покинуть лагерь в течение 24 часов и убрать за собой мусор. Иначе пригрозили "толокой в Голосеевском лесу".

На видео видно, что некоторые ромы собирают свои вещи и покидают лагерь, который быстро пустеет. Затем националисты ломают палатки и вместе с коммунальщиками убирают мусор.

Ромы собирают свои пожитки Фейсбук Александр Соколенко

В самой "Нацдружине" уверяют, что ромов не били и не громили. "Никакого погрома не было. К нам обратились экологи и лесники за помощью. Потому что им нужно было обеспечить элементарный порядок в лесу, местные боялись туда ходить. Перед нами лесники и коммунальщики выгнали ромов, а мы уже пришли и убрали все что они тут за собой оставили. Мы готовы сотрудничать с коммунальными службами и в дальнейшем. Громить не будем", - уверяет OBOZREVATEL начальник штаба "Национальных дружин" Юрий Капля.

Это уже не первый инцидент с ромскими таборами в столице, в апреле на Лысой горе радикалы С-14 сожгли палатки ромов, те бежали. Также разгромили лагерь ромов и под Тернополем. Хотя полиция и задержала некоторых радикалов, их потом пришлось отпустить – пострадавшие никого не опознали, да и заявлений в полиции не оставили.

Нацдружинники похвастались толокой в парке Фейсбук Александр Соколенко

Работают дворниками и торгуют

По словам исполнительного директора правозащитного фонда "Развитие" в Мукачево Натальи Козырь, в Украине насчитывается 250 тысяч ромов. И только в Закарпатье 218 таборов.

По подсчетам социальных служб и медиков Закарпатья, число ромов с 2001 года увеличилось в пять раз – примерно до 60 тысяч человек.

В Закарпатской ОГА неофициально рассказывают, что большинство дворников в Ужгороде – ромы. "Вы по утрам можете увидеть их на мусорниках. Тут и сортировки мусора не нужно, они сами все разделяют. Бумагу и картон отдельно, металл отдельно, теперь еще пластик собирают. Иногда от содержимого мусорного контейнера ничего не остается. Потом все это добро они развозят по пунктам приема на телегах, запряженных лошадьми", – рассказывает OBOZREVATEL местный житель Золтан Ткач.

По словам Натальи Козырь, это одна из немногих работ в области, доступная ромам. "Еще некоторые торгуют на базарах или работают разнорабочими. Все, больше работы для них нет. И не потому, что они ромы, национальность тут ни причем. Любой человек, который не имеет специальности, навыков или образования, не сможет устроиться ни на какую работу. Поэтому они и ездят по городам, где могут хоть как-то себя прокормить", – говорит Козырь.

Зарабатывают на пособиях

Также сейчас таборы живут за счет детей – на социальные пособия. Молодые женщины рожают детей, некоторые даже отказываются от них, но отказников тут же усыновляют бабушки. Ребенок остается в семье, а пособие на усыновленного больше. Правда, сами ромы признаются, что социальные карточки порой отбирают бароны, а им самим достаются копейки.

"Ромы и раньше рожали много детей. И сейчас. Иногда у табора нет выхода, и они живут за счет детей, вернее пособий на детей", - говорит Козырь.

Почему не учатся

Что касается образования, то, по словам правозащитника и юриста из Одессы Владимира Кондура, дети ромов не могут ходить в садики: "У них элементарно нет документов, поэтому оформиться в детский сад не могут".

В школах дети учатся, но максимум до 9 класса. В 12-13 лет ромские девочки уже выходят замуж и им не до учебы.

"Что толку, что ребенок ходит в школу, если ему нечего есть, не во что одеться, даже нечем зарядить мобильный телефон, потому что у них нет никаких условий – ни света, ни воды. У детей нет мотивации к учебе", – рассказала Козырь. Тем более, что с мая и до наступления зимы родители кочуют по городам и тащат с собой детей.

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Правда, есть среди ромов и те, кто получает высшее образование. По словам Кондура, если еще пять лет назад таких студентов было 30-40 человек, то сейчас 350: "Пока все за счет денег благотворительных фондов, они дают стипендии", – говорит правозащитник.

Причем кандидатов для получения высшего образования выбирают не только из числа детей баронов. Комиссия из представителей местной власти, ромских активистов, благотворителей присматривает тех, кто сможет учиться, кто смышленее. Они получают дипломы врачей или юристов. Но все равно список небольшой, образование практически недоступно.

За погромами кто-то стоит

"Я очень негативно отношусь к погромам. Что толку? Ну, уйдут они в другой лес, подальше. Ведь идти им некуда. Тут в Закарпатье сейчас табора очень сильно разрослись, у них нет земли. А ромы уходят из некоторых таборов, потому что там жестокие бароны. И эти бедные люди кочуют, а их загоняют как волчат", – отметила Козырь.

Владимир Кондур считает, что за погромами ромов кто-то стоит. "Я не знаю, но кому-то это сейчас очень выгодно. А власть за этим просто наблюдает. Ни в Одесской, ни в Закарпатской областях никто ромами не занимается. На самом деле кочуют самые бедные люди, которые не могут найти себе работу или источник, чтобы прокормиться. Это такое социальное дно. В обществе их не воспринимают. Они едут в Киев, Львов – города, где они могут заниматься сбором металла, бумаги, выполнять черную работу", – говорит Кондур.

Хотя многие местные жители, которые вынуждены соседствовать с поселениями ромов, жалуются на воровство представителей этого народа.

"Да грабители в таборах не живут, это отдельные группировки, ими должна полиция заниматься", – уверяет Кондур.

Возьмут в полицию ромов

После ряда погромов ромов по всей Украине при Национальной полиции создана комиссия, которая собирается решать ситуацию. Как рассказал нам член этой комиссии, правозащитник Украинского Хельсинского союза по правам человека Борис Захаров, вырабатывается схема, как должны действовать местные власти и полиция, когда к ним в город приходит табор.

"Мы предлагаем, если в город пришел табор и поселился где-то в лесу или на окраине, то сразу туда должны прийти полиция и коммунальные службы. Они могут предложить ромам переехать в другое место, которое больше устроит горожан. В таких городах власти должны определить площадки, где теоретически может встать ромский табор. Главное, найти компромисс. Туда же должна прийти полиция, чтобы следить за тем, что происходит в таборе. Только так можно держать ситуацию под контролем, пресекать мошенничество и воровство. А также охранять, чтобы не было погромов и конфликтов на национальной почве. Коммунальные власти должны обеспечит вывоз мусора, подвести воду, канализацию. Также глава полиции Князев предложил брать на работу ромских девушек и парней для коммуникации. Так уже делают в Закарпатье, там в полиции работают молодые ромы. Потому что они знают их язык, культуру, менталитет и им проще будет решать конфликты и договариваться", – говорит Захаров.