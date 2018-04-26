Ромы в Киеве: в полиции нашли неожиданный позитив

В управлении информационно-аналитической поддержки Главного управления Национальной полиции в Киеве заявили, что массовое пребывание ромов на Центральном железнодорожном вокзале не повысило уровень преступности, а подействовало даже наоборот.

Такой комментарий в Нацполиции дали "Украинской правде. Жизнь" в ответ на официальный запрос. Отмечается, что в ведомстве опровергли утверждения местных жителей о том, что ромы воровали на вокзале и в других районах города на поминальное воскресенье.

Согласно официальным данным полиции по количеству драк, краж и ограблений, которые произошли с 15 по 18 апреля 2018, с вокзала о правонарушениях сообщали 63 раза.

С 9 по 14 апреля 2018 таких вызовов было 178. На вокзале за время пребывания ромов был зафиксирован один грабеж и 16 краж. А неделей ранее был зафиксирован один случай грабежа и 25 краж.

В целом по Киеву с 9 по 18 апреля 2018 было зарегистрировано 63 ограбления и 1436 краж.

Напомним, 17 апреля в сети показали снимки того, как ромы спят прямо на полу на вокзале. Кроме того, они устроили беспредел в киевском метро, прорываясь через турникет. Журналист Богдан Буткевич рассказал, какие схемы используют ромы для грабежа на вокзале и улицах.

Как сообщал "Обозреватель", 22 апреля появилась информация, что лагерь ромов на Лысой горе разогнали. Глава полиции Киева Андрей Крищенко сказал, что это был субботник.

Тем временем, министр внутренних дел Арсен Аваков назвал разгон лагеря ромов "средневековьим варварством". Также, киевлянка рассказала, что ромы совершают нападения на людей, чтобы ограбить. Она стала жертвой.