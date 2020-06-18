'Рідна країна' Томенко ворвалась в пятерку: какие партии прошли бы сейчас на выборах в Киеве

В пятерку лидеров среди возможных кандидатов на выборах в Киевсовет вошли партии "Слуга народа", "УДАР", "Европейская солидарность", "Батьківщина", и "Общественное движение Николая Томенко "Рідна країна".

Об этом свидетельствуют данные опроса киевлян, проведенного Центром социального мониторинга. Так, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье 19,2% опрошенных киевлян отдали бы свой голос за партию "Слуга народа" (Александр Ткаченко) – 23,8% среди тех, кто определился и будет голосовать.

17,6% среди тех, кто определился и 14,2% среди всех опрошенных голосовали бы за партию "УДАР" (Виталий Кличко). 10,9% всех опрошенных голосовали бы за "Европейскую солидарность" (Владимир Прокопив) (13,5% среди тех, кто точно определился).

За партию "Батьківщина" (Виталий Нестор) готовы отдать свой голос 6,5% киевлян, которые определились и 5,2% всех киевлян. 6,3% тех, кто определился голосовали бы за "Общественное движение Николая Томенко "Рідна Країна" (5,1% всех опрошенных).

Опрос проводился 10-15 июня 2020 методом личного интервью. Стандартное отклонение: 1,9-3,2%, выборочная совокупность – 1000 респондентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко заявил, в столице началась "грязная" избирательная кампания. Глава города призвал будущих кандидатов не тратить средства на распространение лжи и манипуляции.