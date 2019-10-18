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18 октября • обновлено в 13:18
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Резал ножом горло: в Киеве задержали "троещинского маньяка"

15.8т Читать материал на украинском

В Киеве задержали подозреваемого в серии нападений на мужчин, которые происходили на Троещине. Ему инкриминируют убийство и несколько атак с ножом.

Первое преступление произошло в начале сентября. К правоохранителям Днепровского района обратилась женщина, 26-летний сын которой был госпитализирован с резаными ранами плеча и ключицы, сообщили на странице полиции Киева в Facebook.

Через несколько недель ножевые ранения в шею нанесли 22-летнему парню на ул. Радужной. При аналогичных обстоятельствах пострадал и 56-летний мужчина.

"По его словам, к нему сзади подошел незнакомец и несколько раз ударил в спину ножом", – сообщили правоохранители.

Жертвой же маньяка оказался 69-летний мужчина. Его нашли с колото-резаной раной шеи на ул. Вершигоры.

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Подозреваемый

Подозреваемый

Поисками подозреваемого занимался весь личный состав столичной полиции. Правоохранители составили фоторобот на основе показаний пострадавших и провели задержание.

"Злоумышленником оказался ранее судимый за два убийства местный житель 1975 года рождения. Он жил вместе с родителями, в июне его выписали из психоневрологического диспансера. Во время обысков изъяли личные вещи: кепки, очки и несколько ножей", – рассказал детали начальник следственного управления полиции Киева Эдуард Соловьев.

Фоторобот

Фоторобот

Троещина Fb

Задержание

Задержание

Как писал OBOZREVATEL, первая публичная информация об опасном маньяке появилась в сети в начале октября и на протяжении недели активно распространялась среди киевлян.

Злоумышленник с ножом нападал сзади только на мужчин в вечернее время суток – примерно с 20:00 до 22:00. Работает на границе Днепровского и Деснянского районов Киева.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Суспільству не вистачило яєць щоб наказати депутатам позбавити присутності не соціалізованих небезпечних покидьків серед людей, а депутати й раді, бо їхніх економічних оборуток меньше уваги. Триматю цю істоту живою не гуманно і накладно, бо вона абсолютно безперспективна!
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро, але це можливо після введення смертної кари слідчим та суддям за фальсіфікацію доказів та упереждений висновок по справі.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Так надо что бы он повесился в СИЗО или эту мразь отпустят как психически больного !!!
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Афроукраина - родина маньяков и педофилов … толи там воздух такой толи люди такие ...
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