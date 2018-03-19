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"Реклама для рабов": в кофейне Киева разгорелся скандал из-за российской символики

5.1тЧитать новость на украинском

В Киеве возле метро "Черниговская" в одной из кофеен заметили листовки с рекламой регулярных перевозок из Киева в Москву.

Как пишет в Facebook Ярослав Бондаренко, на визитке указано имя Александр и номера телефонов.

"Реклама для рабов. Не долго утро было добрым... Отправил пачку туалетной рекламы в мусор - мутит от цветов страны ублюдков... Метро "Черниговская", прямо в кофейне... Александр ПНХ со своими перевозками", - пишет он.

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В комментариях пользователи также возмутились по этому поводу.

Как сообщал "Обозреватель", в Москве задержали активистку за цвета Украины.

Место
УкраинаКиев
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