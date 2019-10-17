"Реально запустить к 2020 году!" Ткаченко представил проект наземного метро на Троещину

Наземное метро на Троещину в Киеве, которое будет состоять из 25 остановок, реально открыть до конца 2020 года.

Проект будущего транспорта представил на своей странице в Facebook народный депутат от парии "Слуга народа" Александр Ткаченко. По его словам, это должна быть линия с 25-ти остановок, которая соединит Троещину с Борщаговкой через Центральный железнодорожный вокзал (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По проекту нардепа, только семь остановок будет проходить сквозь самую Троещину. Начиная с ул.Милославськой будет использовано линии скоростного трамвая до станции "Троещина", далее маршрут выходит на железную дорогу, через Левобережную - Березняки на Выдубичи и Лыбидскую стремится к ЖД Вокзала, где снова будет использовано линию скоростного трамвая через Политехническую к Борщаговской с конечной остановкой на Кольцевой.

Александр Ткаченко

"Наземное метро на базе существующей железнодорожной и трамвайной инфраструктуры, при наличии профессионального подхода - это разумный проект, в разумные сроки, за разумные деньги. Под профессиональным подходом я имею в виду, что решения должны приниматься на основе беспристрастного экономического и транспортного анализа", - написал нардеп.

По его словам, достижение этого результата требует высокого уровня кооперации и взаимодействия. А такое возможно, когда есть понятный, прозрачный проект, без скрытых целей, к которому хотят привлекаться все профессионалы и вместе они считают это общим челлендж.

По словам Ткаченко, его команда разработала перечень необходимых для строительства объектов вместе с институтом Киевдипротранс:

строительство новых станций "Лыбидская" и "Протасов Яр";

реконструкция существующих станций: "Троещина-2", "Левобережная", "Дарница" "Левый берег", "Выдубичи" и "Северная";

реконструкция 2-х электродепо (Т.Шевченко на Борщаговке и на вул.Милославський на Троещине);

примыкания левобережной и борщаговськой линий скоростного трамвая до железной дороги;

ответвления на Березняках;

снижены железнодорожные платформы на пяти станциях.

"По результатам моделирования на транспортной модели г. Киева, отложенный спрос на линию наземного метро, составляет более 250 тыс. пассажиров в сутки! Итак, своим бездействием власть ежедневно ворует время и деньги в более 200 тыс киевлян, которые вынуждены дальше ездить и дороже платить. Это полноценная линия метрополитена. Для примера: пассажиропоток Сырецко-Печерской линии метрополитена, сегодня, составляет ~ 320 тыс. пасс. в сутки ", - отметил Ткаченко.

Он заверил, что наземное метро станет полноценным видом городского транспорта, и будет регулярно ходить с 6:00 до 24:00.

"Столичные чиновники точно знают, почему-то невозможно. Я знаю как сделать это"невозможно" "возможным". Большие проекты начинаются не с общей поддержки, а с ясной идеи", - закричал он.

"Пришло время, когда старая власть, должна уйти вместе со своими невыполненными обещаниями. А мы, в декабре 2020 года, запустим первый поезд наземного метро на Троещину. Киевляне почувствуют, что такое работа власти не на словах, а на самом деле", - добавил нардеп.

Проект наземного метро на Троещину Александр Ткаченко

Как писал OBOZREVATEL:

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4 сентября Кабинет министров поддержал решение об увольнении Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Кличко заявил, что Кабмин сделал шаг навстречу тому, чтобы в столице было двоевластие. Но, сказал мэр, освободить его могут только киевляне.

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