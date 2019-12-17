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17 декабря • обновлено в 18:54
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Разъяренные пассажиры устроили погром в подземке Киева: в метрополитене рассказали подробности

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КП "Киевский метрополитен" опровергает информацию о якобы повреждениях турникета и ограждений на столичной станции метро Льва Толстого вечером понедельника, 16 декабря.

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В комментарии OBOZREVATEL спикер коммунального предприятия Наталья Макогон заявила, что данные даже не были подтверждены соответствующими фото или видеоматериалами.

"Нет, эта информация не подтверждается. Ни один турникет не был поврежден. Да, были зафиксированы случаи, когда люди перепрыгивали через турникеты, но такое, к сожалению, случается и в обычном режиме работы метро. Было зафиксировано отодвигание разделительного металлического барьера, но никаких повреждений имущества метрополитена не было".

Разъяренные пассажиры устроили погром в подземке Киева: в метрополитене рассказали подробности

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 декабря в киевском метро временно не работали системы Smart Card, Pay Pass и карты киевлянина, из-за чего жителям столицы пришлось стоять в очередях за жетонами, которые обещали упразднить еще в октябре.

Позже в метрополитене сообщили, что по их предварительным данным, оборудование подземки вышло из строя из-за перегрузки.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Тег
метро
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
КЛАССНО! Только что на российском ТВ поляк Корэйба сказал, что кугуты были хол*пами и бат*раками у его отца и у его деда - и у него будут! :-))) Потому что начали торговать землёй. :-)))
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