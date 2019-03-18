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/Криминал

''Причастны СБУ и Академия наук'': в НАБУ раскрыли многомилионные хищения под Киевом

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Чиновники и сотрудник СБУ подозреваются в разворовывании 15 гектаров земли и нанесении ущерба государству на 44 миллиона гривен.

Злоумышленниками оказались экс-президент Национальной академии аграрных наук (НААН), вице-президент НААН, три сотрудника Института земледельчества НААН (директор, заведующий и экс-заведующий), а также экс-начальник управления государственного земельного кадастра ГУ Госземагентства, сообщили в пресс-службе НАБУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Они в 2013-2014 годах одобрили решения, из-за которых 15 га госземель незаконно перешли в частную собственность. Это участки в пригороде Киева, которые имели статус особенно ценной земли и должны были использоваться с исследовательской целью.

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Чиновники пошли вразрез законодательству и разрешили присвоить эти земли без решения парламента и одобрения Кабмина.

Под Киевом незаконно приватизировали землю

Под Киевом незаконно приватизировали землю

Скриншот

"Среди получателей участков не только подозреваемые и их родственники, а и сотрудники СБУ, чиновники НААН, Министерства аграрной политики и других органов власти. В целом они получили 144 участка, из которых на 138 уже оформили право собственности", ‒ уточнили в НАБУ.

Расследование велось с 2017 года, а о подозрении в преступлении семи участникам схемы объявили 14 марта 2019.

Как писал OBOZREVATEL, в июне 2018 стало известно, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий бесплатно получил пять земельных участков в пригороде Киева общей площадью 0,48 га.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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