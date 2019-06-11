"Развел стариков на последние деньги": в Киеве разоблачили циничного мошенника. Видео

В Киеве камеры видеонаблюдения зафиксировали мошенника, который обманул на деньги двух пожилых людей.

Как передает "Киев оперативный", инцидент произошел ночью 11 июня по адресу: Киев, ул.Якуба Коласа, 8-В.

"Схема банальная. Телефонный звонок: "Бабушка, я попал в ДТП. Мне необходима срочно операция! Одолжи денег, я всё верну! Сейчас к тебе подъедет мой "друг Виталик" и возьмёт деньги, чтобы передать мне", - сказано в сообщении.

Указанный "друг" был зафиксирован камерой видеонаблюдения на лестничной площадке перед лифтами.

"Если кто-то увидит или узнает его, пожалуйста, дайте знать и сообщите в полицию. Киевляне, будьте бдительными!" - отмечается в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве мошенники начали террор автомобилистов. На лобовом стекле автомобилей злоумышленники оставляют записки, где грозят разбить машину, если ее владелец не перешлет 3,5 тыс. грн на указанный электронный кошелек.

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