|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Новости Киева

''Разваливается на глазах'': названа дата демонтажа Шулявского моста

1.3тЧитать материал на украинском

В Киеве Шулявский мост начнут демонтировать не раньше середины марта.

Дата его сноса зависит от завершения ремонта дорожного полотна, сообщает "Сегодня".

В КГГА принялись за латание дыр лишь после массовых жалоб горожан.

Новости
Ремонт Шулявского моста в Киеве: появились первые фото

"Разваливается на глазах. Каждый день пробки, часто происходят аварии", – сообщила работница "секонд-хенда", который находится возле моста.

"В общественном транспорте через путепровод переезжать страшно. Ехал три дня назад в маршрутке на Дорогожичи. На обвалившемся участке она попала в яму и начала давать обратный ход. Казалось, что упадем вниз в котлован, но водитель вырулил", – пожаловался киевлянин Анатолий.

В КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" отметили: приблизительно демонтаж должен начаться 15 марта.

"Компенсация за снос цеха завода "Большевик" предусмотрена в проекте реконструкции транспортной развязки. Сейчас вопрос сноса прорабатывается Фондом госимущества Украины", – добавили в КП.

В КГГА также сообщили, что следующим этапом будет ремонт проезжей части объездных дорог – улиц Нестерова, Цедика, Гарматной и Выборгской.

Шулявский мост

Шулявский мост

Сегодня

Шулявский мост

Шулявский мост

Сегодня

Шулявский мост

Шулявский мост

Сегодня

Шулявский мост

Шулявский мост

Сегодня

Как сообщал OBOZREVATEL, появились фото Шулявского моста после реконструкции.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
6
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Reed Janet
Reed Janet
Я в основному пPибуток близько € 6k - € 9k кожен місяць робити роботу в Інтернеті. Для тих з вас, хто готовий полегшити роботу на дому за 2h-5h кожен день у вашому будинку і заробляти цінну зарплату, роблячи це ... Перевірте, що я роблю..>>> w­w­w­.­w­e­b­j­o­b­3­3­.­c­o­m
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Михайлов Александр
Михайлов Александр
После декоммунизации в конлагере радуются улучшениям)) Придет Гитлер, Бандера, Шухевич, такой вам мост отберут у людей - в Ад)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Юг Руси
Юг Руси
Ёптать, куда Медоварофф раньше смотрел? ))))))))))))))) Занят был "проблемами" Крымского моста?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги