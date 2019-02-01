''Разваливается на глазах'': названа дата демонтажа Шулявского моста

В Киеве Шулявский мост начнут демонтировать не раньше середины марта.

Дата его сноса зависит от завершения ремонта дорожного полотна, сообщает "Сегодня".

В КГГА принялись за латание дыр лишь после массовых жалоб горожан.

"Разваливается на глазах. Каждый день пробки, часто происходят аварии", – сообщила работница "секонд-хенда", который находится возле моста.

"В общественном транспорте через путепровод переезжать страшно. Ехал три дня назад в маршрутке на Дорогожичи. На обвалившемся участке она попала в яму и начала давать обратный ход. Казалось, что упадем вниз в котлован, но водитель вырулил", – пожаловался киевлянин Анатолий.

В КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" отметили: приблизительно демонтаж должен начаться 15 марта.

"Компенсация за снос цеха завода "Большевик" предусмотрена в проекте реконструкции транспортной развязки. Сейчас вопрос сноса прорабатывается Фондом госимущества Украины", – добавили в КП.

В КГГА также сообщили, что следующим этапом будет ремонт проезжей части объездных дорог – улиц Нестерова, Цедика, Гарматной и Выборгской.

Шулявский мост Сегодня

Шулявский мост Сегодня

Шулявский мост Сегодня

Шулявский мост Сегодня

Как сообщал OBOZREVATEL, появились фото Шулявского моста после реконструкции.

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