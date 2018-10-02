"Разрушим ауру": Гриценко рассказал об угрозе для Киева

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко выступил против закрытия двух киевских кинотеатров – "Кинопанорама" и "Украина".

"Мне кажется, мы ускоренно разрушаем - и скоро окончательно разрушим ауру Киева, его дух, историю и культуру", - написал Гриценко в Facebook, комментируя закрытие "Кинопанорамы" и "Украины".

По его словам, за десятилетия эти кинотеатры посетили миллионы киевлян и у обоих заведений сложилась серьезная история – они стали по-своему культовыми.

Кинотеатр "Кинопанорама" находится на улице Шота Руставели, "Украина" - на улице Городецкого.

Они прекращают работу с начала октября. В частности, "Кинопанорама" расторгла контакты с арендодателями, а у "Украины" новые владельцы. Их дальнейшая судьба пока неизвестна.