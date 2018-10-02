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"Разрушим ауру": Гриценко рассказал об угрозе для Киева

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Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко выступил против закрытия двух киевских кинотеатров – "Кинопанорама" и "Украина".

"Мне кажется, мы ускоренно разрушаем - и скоро окончательно разрушим ауру Киева, его дух, историю и культуру", - написал Гриценко в Facebook, комментируя закрытие "Кинопанорамы" и "Украины".

По его словам, за десятилетия эти кинотеатры посетили миллионы киевлян и у обоих заведений сложилась серьезная история – они стали по-своему культовыми.

Кинотеатр "Кинопанорама" находится на улице Шота Руставели, "Украина" - на улице Городецкого.

Они прекращают работу с начала октября. В частности, "Кинопанорама" расторгла контакты с арендодателями, а у "Украины" новые владельцы. Их дальнейшая судьба пока неизвестна.

Персона
Анатолий Гриценко
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чорний Жупан
чорний Жупан
Ауру, дух, историю и культуру вы окончательно прасрали, когда насрали на себя в 2014 на майдане!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Вакарчук честь и совесть Украины! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте) Слава Вакарчуку!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
гриценко такая же ворюга как и тимошенко и порошенко
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