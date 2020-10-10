Разрушенный взрывом дом в Киеве начали укреплять. Видео

Юрий Сергиенко Кияни 22:56, 10.10.2020

В Киеве на Позняках перед сносом начали укреплять десятиэтажный дом, который был частично разрушен в результате взрыва 21 июня.

Видео, как работает кран, который устанавливает специальные конструкции опубликовал Telegram-канал "Киев LIVE" (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Краны устанавливают конструкции для укрепления дома на Позняках.
Кадр видео

Благодаря этим конструкциям жители смогут забрать вещи из полуразрушенных квартир. После этого начнется полный демонтаж здания.

Telegram "Киев LIVE".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Кияни

Смотрите также

В Беларуси прошел Марш Гордости: задержали больше 450 человек. Все детали, фото и видео

Куратор спецоперации с "вагнеровцами": все было готово, они бы сели 100%

Верещук записала новое видео с зонтом и "отрастила" себе руку

СМИ предрекли Украине очереди на кладбищах из-за COVID-19

"Слуги" предложили закупить вакцину от COVID-19 у россиян