Разрушенный взрывом дом в Киеве начали укреплять. Видео

В Киеве на Позняках перед сносом начали укреплять десятиэтажный дом, который был частично разрушен в результате взрыва 21 июня.

Видео, как работает кран, который устанавливает специальные конструкции опубликовал Telegram-канал "Киев LIVE" (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Благодаря этим конструкциям жители смогут забрать вещи из полуразрушенных квартир. После этого начнется полный демонтаж здания.

Как сообщал OBOZREVATEL: