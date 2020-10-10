Разрушенный взрывом дом в Киеве начали укреплять. Видео
Взрыв в жилом доме на Позняках произошел в июне
Тогда погибли пять человек
Пострадавшим власти выделили новое жилье и деньги на ремонт
В Киеве на Позняках перед сносом начали укреплять десятиэтажный дом, который был частично разрушен в результате взрыва 21 июня.
Видео, как работает кран, который устанавливает специальные конструкции опубликовал Telegram-канал "Киев LIVE" (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).
Благодаря этим конструкциям жители смогут забрать вещи из полуразрушенных квартир. После этого начнется полный демонтаж здания.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Дарницком районе Киева 21 июня произошел взрыв в жилом доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5.
В результате происшествия погибли пять человек.
Правоохранители рассматривают две версии взрыва.
Позднее президент Владимир Зеленский передал ключи от нового жилья людям, пострадавшим в результате взрыва.
В свою очередь Киевсовет поддержал решение о выделении 20 млн гривен на ремонт и обустройство новых квартир.