Разрушенный взрывом дом в Киеве начали укреплять. Видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Кияни
1,8 т.

  • Взрыв в жилом доме на Позняках произошел в июне

  • Тогда погибли пять человек

  • Пострадавшим власти выделили новое жилье и деньги на ремонт

Взрыв в доме на Позняках произошел 21 июня

В Киеве на Позняках перед сносом начали укреплять десятиэтажный дом, который был частично разрушен в результате взрыва 21 июня.

Видео, как работает кран, который устанавливает специальные конструкции опубликовал Telegram-канал "Киев LIVE" (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Краны устанавливают конструкции для укрепления дома на Позняках.

Благодаря этим конструкциям жители смогут забрать вещи из полуразрушенных квартир. После этого начнется полный демонтаж здания.

Telegram "Киев LIVE".

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