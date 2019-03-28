Разрушение Шулявского моста показали с высоты

В сети появились кадры ремонтных работ на Шулявском мосту в Киеве, который был перекрыт 18 марта.

Видео с высоты было опубликовано в YouTube на канале пользователя Павла Авдокушина. Запись была сделана при помощи квадрокоптера.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что работы по возведению нового Шулявского путепровода продлятся 17 месяцев. Общая их стоимость – около 1 млрд гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, пропускная способность путепровода после ремонта увеличится на 20%. Местные чиновники уверяют – объездные пути продумали, общественный транспорт отправят другими маршрутами, поэтому коллапса в городе не будет.

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