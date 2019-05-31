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/Новости Киева

Разрушает Подол: появились подробности о скандальной стройке "Укрбуда"

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"Укрбуд" уже второй год ведет в Киеве строительство скандального ЖК "Подол град Vintage" на углу улицы Кожемяцкой и Вознесенского спуска.

Несмотря на то, что стройка заморожена из-за ряда запретов и открытого уголовного производства, продажи квартир в комплексе не остановлены, передает УП.

ЖК "Подол Град Vintage" – 11-этажный 6-секционный дом бизнес-класса на 258 квартир с подземным паркингом на 161 машину. Однако проект имеет проблему с указанной землей по адресу Кожемяцкая, 10-Ж: из всей разрешительной документации на этот участок есть только историко-градостроительные ограничения от Минкульта, выданные, по данным ведомства, ООО "Будгруппроектинвест-2" в октябре 2018 года.

ЖК "Подол град Vintage"

ЖК "Подол град Vintage"

lun.ua

Но сам застройщик ссылается на разрешительную документацию, выданную тресту "Киевгорстрой-1 им. Загороднего", который признан банкротом. Других документов, касающихся участка по ул. Кожемяцкой, 10-Ж, у нынешнего застройщика нет.

Также стройка ЖК "Подол Град Vintage" постоянно сопровождается массовыми протестами со стороны местных жителей.

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"У проекта "Подол Град Vintage" изначально было слишком много нарушений. Вполне возможно, что никакого проекта пока не существует, и потенциальным инвесторам продают просто "веселые картинки". На сайте проекта тоже нет никакой конкретной, особенно технической, информации.

Нынешний застройщик, будь то "Эдельбург Девелопмент" или "Укрбуд", не получали градостроительные условия и ограничения. Также у него нет разрешения Минкультуры на проведение земельных работ. Наоборот, есть разрешение на проведение консервационных работ на участке", - пишут журналисты.

По данным департамента культуры КГГА, земельный участок по Вознесенскому спуску, 28-30, располагается в государственном историко-архитектурном заповеднике "Древний Киев". Более того, стройка ведется на территории памятника истории местного значения "Культурный слой Копырева конца ХІ-ХІІ вв".

Скандал со строительством на Подоле также вылился в судебные тяжбы, в результате стройка дважды признавалась незаконной ГАСИ и судом. По мнению журналистов, застройщик будет еще не раз предпринимать попытки отменить запретительные решения, судиться с госорганами и возобновить стройку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине впервые снесли незаконную новостройку. Инцидент произошел во Львове. Работы по демонтажу продолжались около месяца: сначала сносили крышу, затем велось разрушение несущих строительных конструкций, дальше дом разбирали секциями.

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Место
УкраинаКиев
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