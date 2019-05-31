Разрушает Подол: появились подробности о скандальной стройке "Укрбуда"

"Укрбуд" уже второй год ведет в Киеве строительство скандального ЖК "Подол град Vintage" на углу улицы Кожемяцкой и Вознесенского спуска.

Несмотря на то, что стройка заморожена из-за ряда запретов и открытого уголовного производства, продажи квартир в комплексе не остановлены, передает УП.

ЖК "Подол Град Vintage" – 11-этажный 6-секционный дом бизнес-класса на 258 квартир с подземным паркингом на 161 машину. Однако проект имеет проблему с указанной землей по адресу Кожемяцкая, 10-Ж: из всей разрешительной документации на этот участок есть только историко-градостроительные ограничения от Минкульта, выданные, по данным ведомства, ООО "Будгруппроектинвест-2" в октябре 2018 года.

ЖК "Подол град Vintage" lun.ua

Но сам застройщик ссылается на разрешительную документацию, выданную тресту "Киевгорстрой-1 им. Загороднего", который признан банкротом. Других документов, касающихся участка по ул. Кожемяцкой, 10-Ж, у нынешнего застройщика нет.

Также стройка ЖК "Подол Град Vintage" постоянно сопровождается массовыми протестами со стороны местных жителей.

"У проекта "Подол Град Vintage" изначально было слишком много нарушений. Вполне возможно, что никакого проекта пока не существует, и потенциальным инвесторам продают просто "веселые картинки". На сайте проекта тоже нет никакой конкретной, особенно технической, информации.

Нынешний застройщик, будь то "Эдельбург Девелопмент" или "Укрбуд", не получали градостроительные условия и ограничения. Также у него нет разрешения Минкультуры на проведение земельных работ. Наоборот, есть разрешение на проведение консервационных работ на участке", - пишут журналисты.

По данным департамента культуры КГГА, земельный участок по Вознесенскому спуску, 28-30, располагается в государственном историко-архитектурном заповеднике "Древний Киев". Более того, стройка ведется на территории памятника истории местного значения "Культурный слой Копырева конца ХІ-ХІІ вв".

Скандал со строительством на Подоле также вылился в судебные тяжбы, в результате стройка дважды признавалась незаконной ГАСИ и судом. По мнению журналистов, застройщик будет еще не раз предпринимать попытки отменить запретительные решения, судиться с госорганами и возобновить стройку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине впервые снесли незаконную новостройку. Инцидент произошел во Львове. Работы по демонтажу продолжались около месяца: сначала сносили крышу, затем велось разрушение несущих строительных конструкций, дальше дом разбирали секциями.

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