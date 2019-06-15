Разорвало на части: в Киеве случилось жуткое ДТП с 4 погибшими. Фото и видео 18+

В Киеве на мосту по бульвару Дружбы Народов утром 15 июня столкнулись два автомобиля – Skoda и Chevrolet Aveo, в результате чего погибли четыре человека.

Как сообщается в видеотрансляции от dtp.kiev.ua, один из автомобилей разорвало на части. Все четыре человека, которые находились в нем, умерли на месте аварии от травм, несовместимых с жизнью. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Два человека при этом были госпитализированы. На месте работали медики, сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Также на месте работали спасатели, которые пытались убрать части Chevrolet с проезжей части. Причины инцидента установит следствие.

Из-за ДТП на бульваре Дружбы Народов образовалась пробка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июня в Василькове Киевской области в ДТП попал грузовик, перевозивший коров. В результате аварии погибли два человека и животные.

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