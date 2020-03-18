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19 марта • обновлено в 00:59
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Разметают даже кошачий корм! Появились новые фото и видео из карантинного Киева

1.6т
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В Киеве во время карантина из-за коронавируса продолжают работать в ограниченном режиме фаст-фуды, а в супермаркетах разбирают в крупы и даже кошачий корм.

Журналистка "Еспресо.ТВ" Ирина Прянишникова на своей странице в Facebook опубликовала фото и видео о том, как живет столица после введения в области режима чрезвычайной ситуации 18 марта (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

По ее словам, McDonald’s продолжает работать в режиме McDrive и MсDelivery, но взять заказ и посидеть за столиками не получится.

Разметают даже кошачий корм! Появились новые фото и видео из карантинного Киева

Irina Pryanishnikova/Facebook

Разметают даже кошачий корм! Появились новые фото и видео из карантинного Киева

Irina Pryanishnikova/Facebook

"У аптек очередь жаждущих на расстоянии вытянутой руки друг от друга…почти все в масках. Увы, самих масок в наличии в аптеке нет. В маршрутках в масках только каждый десятый", – пишет она.

На столичном автовокзале пусто и мелкие лавочки тоже закрыты.

В супермакете АТБ почти все есть в наличии, но количество товаров на продажу ограничено.

Разметают даже кошачий корм! Появились новые фото и видео из карантинного Киева

Irina Pryanishnikova/Facebook

При этом в АТБ на Ушинского в Соломенском районе крупы очень быстро разбирают, и даже сметают с полок корм для животных.

Разметают даже кошачий корм! Появились новые фото и видео из карантинного Киева
Разметают даже кошачий корм! Появились новые фото и видео из карантинного Киева
Разметают даже кошачий корм! Появились новые фото и видео из карантинного Киева
Разметают даже кошачий корм! Появились новые фото и видео из карантинного Киева

А вот в "Сильпо" в районе площади Тараса Шевченко из полок пропало все мясо.

Разметают даже кошачий корм! Появились новые фото и видео из карантинного Киева

Евгений Спирин/Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области 18 марта ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Киев
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Скакуасы скупили весь свинячий комбикорм. Свидомые патриоты в панике.
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