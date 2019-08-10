Разложил гранаты: в Киеве неизвестный проник в три квартиры

В субботу, 10 августа, в Киеве жильцы дома по адресу Харьковское шоссе, 19а и 19б обнаружили проникновение в несколько квартир неизвестного мужчины, который разложил там предметы, напоминающие гранаты, и ушел.

Как сообщил "Информатор", собственники в срочном порядке вызвали полицию (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам владельца одного из квартир, на видео из камер наблюдения видно, как неизвестный человек ходит по квартире и раскладывает предметы, отчетливый силуэт которых напоминает гранаты.

Скрин видео с камер наблюдения Информатор

Подобная история произошла с тремя квартирами. Все проникновения произошли ночью с 9 на 10 августа около 01:00.

"На кадрах видно, как мужчина с закрытым лицом заходит в квартиры, раскладывает предметы и уходит. На каждую квартиру ему понадобилось около трех минут", – сообщает издание.

Владельцы квартир вызвали полицию со взрывотехниками, не заходя во внутрь.

Место происшествия Информатор

Место происшествия Информатор

Место происшествия Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве поймали группу воров за ограбление квартиры.

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