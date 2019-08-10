Главная Новости
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

Разложил гранаты: в Киеве неизвестный проник в три квартиры

1.6т Читать материал на украинском

В субботу, 10 августа, в Киеве жильцы дома по адресу Харьковское шоссе, 19а и 19б обнаружили проникновение в несколько квартир неизвестного мужчины, который разложил там предметы, напоминающие гранаты, и ушел.

Как сообщил "Информатор", собственники в срочном порядке вызвали полицию (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам владельца одного из квартир, на видео из камер наблюдения видно, как неизвестный человек ходит по квартире и раскладывает предметы, отчетливый силуэт которых напоминает гранаты.

Новости
В Киеве воры "пометили" квартиры: таинственные знаки попали на фото

Скрин видео с камер наблюдения

Скрин видео с камер наблюдения

Информатор

Подобная история произошла с тремя квартирами. Все проникновения произошли ночью с 9 на 10 августа около 01:00.

"На кадрах видно, как мужчина с закрытым лицом заходит в квартиры, раскладывает предметы и уходит. На каждую квартиру ему понадобилось около трех минут", – сообщает издание.

Владельцы квартир вызвали полицию со взрывотехниками, не заходя во внутрь.

Место происшествия

Место происшествия

Информатор

Место происшествия

Место происшествия

Информатор

Место происшествия

Место происшествия

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве поймали группу воров за ограбление квартиры.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
14
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Путин ?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...