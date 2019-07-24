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Раздел и душил: в Киеве педофил напал на ребенка прямо в подъезде

3.7т Читать материал на украинском

В Оболонском районе Киева преступник напал на 12-летнюю девочку прямо в подъезде многоэтажного дома.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, ЧП произошло днем 23 июля.

Девочка шла к дому своей бабушки, когда заметила, что за ней идет неизвестный мужчина. Он зашел за ней в подъезд, а затем в лифт.

Преступник вышел на том же этаже, а когда девочка зашла в тамбур, напал на нее и бросил на пол. Девочке удалось вырваться, но когда она открыла ключом дверь квартиры, мужчина затолкал ее внутрь. Начал душить, а потом заставил раздеться.

После неудачной попытки изнасилования он скрылся.

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По информации источника, напавшему на девочку на вид около 25-27 лет, рост около 180-190 см, худощавый, волосы средней длины, темная борода. Разговаривал на русском языке.

Полиция предпринимает все меры для поимки преступника.

Раздел и душил: в Киеве педофил напал на ребенка прямо в подъезде

Детям стоит рассказать о важных моментах:

  • Подходя к дому, обрати внимание, не идёт ли кто-либо следом. Если кто-то идёт - не подходи к подъезду. Погуляй на улице 15-20 минут, а если незнакомец продолжает идти следом, расскажи о нем любому повстречавшемуся взрослому, идущему навстречу.

  • Если в доме есть домофон, вызови свою квартиру и попроси родных встретить. Или же обратись к соседям.

  • Если незнакомец уже находится в подъезде, сразу же выйди на улицу и дождись, когда в подъезд войдёт кто-то из знакомых взрослых жильцов дома.

  • Входить в лифт можно только убедившись, что на площадке нет постороннего, который вслед за тобой зайдёт в кабину.

  • Если в вызванном лифте уже находится незнакомый человек, не входи в кабину.

  • Если незнакомец зашёл в лифт, повернись к нему лицом и наблюдай за его действиями.

  • Если почувствовал опасность, нажимай кнопку ближайшего этажа.

  • Если двери лифта открылись, выскочи на площадку, позови жильцов дома на помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области мужчина 23 июля изнасиловал 9-летнего мальчика, который гулял возле пруда. 63-летнего подозреваемого задержали по горячим следам. В Днепропетровской области задержан пожилой мужчина, который изнасиловал внучку.

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Темы
Криминал Эксклюзив Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
педофилы
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Golan Sim
Golan Sim
ОБЪЕКТИВНО: Разгул преступности в Украине после майдана превзошёл все пределы. К сожалению, нынешний "миныстр" авакян, занимаясь укреплением своего благополучия, совершенно НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ для того, чтобы украинцы могли спокойно жить в своей стране.
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Ребята украинцы, что у вас там творится?! Насильник на насильнике и насильником погоняет! Причем каждый день!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Герои АТО возвращаются с войны. Слава Украине!
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