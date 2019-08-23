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Раздавила мать и ребенка: суд принял решение по теще Притулы

3.4т Читать материал на украинском

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для Лилии Сопельник, тещи шоумена Сергея Притулы и депутата Виталия Хомутынника, которая 22 августа сбила мать с 9-летним ребенком.

Как сообщили УП в пресс-службе прокуратуры Киева, Сопельник назначили домашний арест с запретом покидать место жительства с 23:00 до 6:00. Срок действия меры пресечения действует до 22 октября 2019 года.

При этом прокуратура просила для Сопельник домашний арест с ношением электронного браслета, но суд лишь частично удовлетворил ходатайство.

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Женщину подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло телесные повреждения. Ей грозит до 8 лет заключения.

59-летняя Лилия Сопельник

59-летняя Лилия Сопельник

Facebook Лилии Сопельник

Как сообщал OBOZREVATEL, страшное ДТП с тещей Притулы и Хомутынника произошло в Дарницком районе Киева. По словам очевидцев, женщина перепутала педали и случайно наехала на женщину с ребенком. Пострадавших доставили в больницу с серьезными травмами.

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Место
Украина Киев
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Червоний Данило
Червоний Данило
теща не теща..какая разница! перед законом все равны! 8 лет и точка!
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